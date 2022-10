Perú es potencia mundial en surf y ello se confirma en cada torneo en el que participan los peruanos. Este domingo, Daniella Rosas y Miguel Tudela dejaron en alto el nombre del país al coronarse campeones de QS (Qualifying Series) 5000 del Saquarema Surf Festival de Río de Janeiro.

La representante nacional consumó su victoria sobre la brasileña Luana Silva -exintegrante del CT (Championship Tour)- con un puntaje de 13.10 sobre 6.33. Vale decir que el inicio de la presentación de Rosas no fue de las mejores, pero el 7.17 y el 5.93, en la cuarta y quinta ola respectivamente, le ayudó para sacar ventaja.

“Todas las chicas estuvieron con un nivel altísimo. Traté de dar lo mejor de mí. Estuve en el heat 100%. Así no me haya adecuado tan bien a la ola como hubiera querido desde un principio, se dieron las cosas y estoy super feliz, de poner a Perú en el podio y poder ganar el evento. Agradezco al equipo peruano, a mi familia”, señaló una emocionada Rosas, para la World Surf League.

Por su parte, Tudela también se lució en el mar carioca. El peruano ganó su cuarto evento de forma consecutiva, después de celebrar en Galápagos, Iquique y Arica. El surfista, que realizó dos espectaculares aéreos derrotó en la final al brasileño Joao Chianca, con un 13.50 sobre 12.56.

“Es increíble, estoy sin palabras. Estoy agradecido con todos, con el Perú, mi novia, mi familia. Es algo que realmente no lo imaginaba así. Me imaginaba ganar, pero no de esta manera. Estoy feliz. Una victoria más. Cuatro de cuatro. Siempre soñando con eso, pero con el objetivo más grande que es avanzar cada heat”, comentó Tudela, luego de su exhibición.

Con esos resultados, tanto Rosas y Tudela lideran el ranking sudamericano de las QS (Qualifying Series). Mientras que Migue posee 14 mil puntos, Daniella registra 7 mil 600.

Entre otros resultados del Saquarema Surf Festival, Sol Aguirre acabó tercera en la categoría Junior, mientras que en Longboard, María Fernanda Reyes y Sebastián Cárdenas logaron un meritorio segundo lugar.