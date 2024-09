Tiene 13 años, pero su talento para el surf la perfila para ser protagonista en el circuito. Aissa Chuman celebró sus primeras victorias con ocho años en los semilleros locales y ahora ya brilla en eventos internacionales. El agosto ganó en la Sub 14 de la Copa Gran Pacífico, en Nicaragua, la segunda fecha del Alas Pro Tour. En la primera, en la Copa Equans de marzo, en Punta Rocas, fue tercera.

Aún va al colegio -curso el séptimo grado (segundo de secundaria)-, y a la par se dedica al surf con un perfil profesional. Es decir, entrena en agua, hace gimnasio y ya tiene marcas detrás que la apoyan en cada paso. Pertenece al club Regatas donde trabaja de la mano de Sebastián Alarcón, el entrenador del olímpico Alonso Correa. De hecho, comparte entrenamiento con el surfista que fue quinto en París 2024.

En maniobra en las olas

Además, vive parte del año en Punta Hermosa y ahí nunca le faltan los consejos de figuras como las campeonas Sofía Mulanovich y Analí Gómez, además de otras figuras como Melanie Giunta. Aissa pertenece a una lista que ilusiona en el surf peruano: Melanie, Sol Aguirre y Arena Rodríguez ya compiten en torneos QS, pero detrás están Catalina Zariquiey (15 años), Sofía Artieda (14), Brianna Barthelmess (13) y Aissa, también de 13 años.

Pero para Aissa el surf aún es diversión más que competencia. “Ganó su primera competencia en un semillero que hubo en La Isla, en Punta Hermosa. Tenía ocho años y agarró una ola de largo recorrido. En la playa todos la aplaudieron y eso la emocionó”, recuerda su padre xxx, quien también es un amante del surf y su familia ha heredado ese placer.

Luana Chuman, hermana mayor de Aissa, también se inició en este deporte y cuando estaba en camino hacia el profesionalismo, la pandemia cortó sus crecimiento. Se dedicó a la universidad y hoy solo corre por disfrute. Aissa acompañaba cada sesión de su hermana y mientras esperaba en el carro, fue dejando los juguetes y le llamó la atención las olas. Con trece años, tiene mucho por delante y se enfoca en ello: sale del colegio a las 3 de la tarde, entrena en el mar hasta las 5, luego hace gimnasio. Recién por la noche se da el tiempo para cumplir con sus tareas escolares. “Pese a ello, es de las mejores en su clase”, asegura su padre.

Ella encomienda sus días a Dios. Es fiel creyente y dedica sus victorias a Jesús. Para su familia, eso la ayuda a enfocarse y conectar mejor con la naturaleza.

¿Cómo te sientes en el mar?

Cada vez que entro a correr me siento feliz, cualquier tema pasa a un segundo lugar y busco a cada instante divertirme pero sobre todo, apreciar la creación de Dios.

¿Qué te lleva a conectar con las olas?

La energía de las olas, el olor, la temperatura del agua (sea fría o caliente), el mismo hecho de correr las olas me hace sentirme parte del mar.

En acción en el mar

¿Cómo enfrentas a las olas más grandes?

La parte física y mental son muy importantes. Entreno todos los días y eso también me da seguridad. Cada vez que me cae una espuma fuerte trato de no perder la concentración sabiendo que solo son escasos segundos bajo el agua. Esto me ayuda en mi vida personal ya que correr olas es superar retos cada día.

¿Y cómo superaste ese temor?

Tengo mi fe puesta en Dios. Él siempre me acompaña y lo siento cerca de mi en cada sesión. Antes de entrar a correr olas, le dedico mi sesión y pido su protección no solo por mi sino también por los que están en el agua. Sé que es un deporte muy arriesgado por eso siempre uso un casco que me protege, de esa forma he evitado varios accidentes.

Recuerdas tus primeras competencias

Sí. Cuando tenía ocho años en la playa Barranquito fue mi primera competencia corriendo con mi amiga Briana (hasta ahora corremos juntas y es muy buena). Ese mismo verano, en la playa La Isla de Punta Hermosa me agarré, gracias al impulso de mi papá, una ola tan larga que me dieron el puntaje máximo. La gente en la playa gritaba “diez, diez, diez..” y los jueces me dieron el 10.

¿Qué te hizo sentir que debías seguir surfeando?

Esa última ola que te he comentado me motivó a seguir surfeando. Considero que es el mejor deporte donde cada ola es distinta a la otra. Además, en mi familia casi todos corren olas desde mi abuelo que tiene 80 años, mi papá, tíos, hermana, primos... Tenemos una conexión con el mar muy bonita. Además hay varias marcas que han apostado por mi y me apoyan y motivan para seguir corriendo olas. Por ejemplo, las tablas que uso son la mejores del mundo Channel Island que es la marca que usan los mejores profesionales. Kelly Slater la usó casi toda su vida. Además Sun Bum (bloqueadores), Sex Wax (ceras), Edo Suhi Bar, Feeling Board, Lentes Imperia, entro otros.

Junto a su familia

¿Alguna anécdota que recuerdes que te haya marcado?

Siempre uso casco cuando hago free surfing, pero en las competencias me siento más cómoda sin él. Una vez en una final de mi categoría sub 12 en la playa Cerro Azul, entré sin casco y la tabla de otra competidora me cayó en la frente. Me di cuenta que estaba sangrando y me dolía. Pero en ese momento pude agarrar una ola bien larga y para regresar a la rompiente tuve que hacerlo corriendo por la orilla. Busqué a mi papá con la sangre en la cara y le digo que me corté y que no sabía qué hacer. Él me miró a los ojos y me dijo: “no veo nada roto, ¿puedes seguir corriendo?” yo le dije que sí , entré al mar y terminé el heat quedando segunda. No pude ganar pero sentí que hice lo correcto al terminar la competencia.

¿Tienes algún objetivo cercano?

Quiero seguir compitiendo este año y a la vez mejorar. El camino es largo pero muy divertido y emocionante.

¿Y te ves surfeando de manera profesional?

Si es la voluntad de Dios y se dan los resultados podría hacer, yo pongo todo mi esfuerzo en lo que hago pues confío en que Dios tiene los mejores planes para mi vida.

¿Cómo has tomado ahora que el surf es olímpico?

Me parece lo máximo, en especial en estas pasadas olimpiadas que casi la hacemos con Alonso Correa, quien es de mi equipo del Club Regatas.

¿Qué te suelen decir surfistas como Sofía o alguien con la que compartas?

Sofía, Melanie, Analí, Arena, Daniela, Kalea, entre otras siempre me motivan, a veces corremos juntas y siempre me dicen frases bonitas y motivadoras. En las últimas veces me he enfrentado a algunas de ellas y con mucho esfuerzo les he podido ganar.

Aissa entrena en el sur de Lima, junto a otros grandes profesionales.