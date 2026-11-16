icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lucca Mesinas (izq.) y Miguel Tudela, envueltos en la bandera, reciben en Punta Rocas el trofeo de clasificación a Los Ángeles 2028. (FOTO ISA).
Lucca Mesinas (izq.) y Miguel Tudela, envueltos en la bandera, reciben en Punta Rocas el trofeo de clasificación a Los Ángeles 2028. (FOTO ISA).
Por Carlos Lázaro

El surf peruano demostró una vez más porqué es considerado como una potencia en el planeta. Después de nueve días de ardua competencia, el equipo nacional masculino aseguró un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, el equipo nacional tuvo una desorbitante actuación en los ISA World Surfing Games, que contó con la presencia de los mejores surfers del planeta, muchos de ellos parte del Championship Tour (CT), la máxima categoría profesional de la Liga Mundial de Surf (WSL).

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?