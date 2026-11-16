El surf peruano demostró una vez más porqué es considerado como una potencia en el planeta. Después de nueve días de ardua competencia, el equipo nacional masculino aseguró un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, el equipo nacional tuvo una desorbitante actuación en los ISA World Surfing Games, que contó con la presencia de los mejores surfers del planeta, muchos de ellos parte del Championship Tour (CT), la máxima categoría profesional de la Liga Mundial de Surf (WSL).

En este santuario de uno de los deportes más laureados del país, Lucca Mesinas y Miguel Tudela hicieron respetar la casa y se colgaron la medalla de plata y bronce, respectivamente, siendo superados por el australiano Ethan Ewing, número siete del mundo. La medalla de cobre en la final masculina del ISA WSG 2026 fue para el alemán Hans Odriozola.

Lucca Mesinas y Miguel Tudela chocan las manos con el Team Perú tras ganar plata y bronce en Punta Rocas. (FOTO: ISA).

Ese doble podio, sumado a lo hecho por Alonso Correa durante el torneo (puesto 16) dejó al Perú primero en la clasificación por equipos masculina, la que entrega la plaza olímpica. Alemania era el único país que podía quitársela si Hans Odriozola ganaba la final, pero no pudo imponerse a la dupla nacional.

“Es un logro realmente histórico. El objetivo era muy alto ya que competían más de diez atletas del circuito mundial, incluyendo al equipo de Brasil con los surfistas número uno, tres y cuatro del mundo, y a Australia con tres atletas en el top 15. Haberlo conseguido en casa demuestra que Perú cuenta con olas de clase mundial y generará un impacto sumamente positivo en el turismo y en la percepción internacional del país”, sostiene a El Comercio Lucas Garrido Lecca, destacado longboarder y cofundador de Surf Place Perú.

Un dato no menor es que hubo en competencia surfers que sumaban hasta 19 títulos mundiales, entre ISA (Asociación Internacional de Surfing, por sus siglas en inglés) y WSL (Liga Mundial de Surf), y tres medallista olímpicos de oro. Punta Rocas cumplío las expectativas de los grandes exponentes del surf mundial y también se cobró varias víctimas, que no pudieron leer las olas de izquierda o derecha que se forjaron alrededor del kilómetro 45 de la Panamericana Sur.

¿Quién usará el cupo olímpico del Perú?

La plaza no tiene nombre propio. En el Mundial ISA, la clasificación olímpica se define por países, con la suma de los resultados de los tres surfistas de cada selección por género. “El cupo acá lo ha ganado el país, mas no el atleta en específico”, explicó Garrido Lecca a este Diario.

Por eso ni Lucca Mesinas ni Miguel Tudela tienen todavía el pasaje asegurado a los Juegos Olímpicos. “El país después tiene que deliberar cómo es que va a entregar ese cupo”, añadió. Serán la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) y el comando técnico quienes decidan quién representa al Perú en Los Ángeles.

Lucca Mesinas (rojo) y Miguel Tudela (verde) se abrazan ante la tribuna de Punta Rocas tras asegurar el cupo olímpico. Más allá de la competencia, quedó en evidencia que la selección de surf es una familia. (FOTO: ISA).

En esa cuenta por equipos, Correa fue decisivo aunque no llegó a la final. “Siendo solo tres atletas los que suman en el ránking por género, la participación de Alonso también ha sido clave”, subrayó Garrido Lecca. “Él ha llegado hasta el penúltimo día, y gracias a eso nos hemos diferenciado de los otros países que han perdido atletas antes. Fuimos el único país con dos atletas en la final, y eso ha sido también un golazo”, manifestó el longboarder peruano.

Lima 2027, Mundial ISA y CT: las rutas para sumar más peruanos

El boleto ganado en Punta Rocas es un piso, no un techo. ¿Puede el Perú llevar tres surfistas a Los Ángeles 2028? “Sí, eso sería espectacular”, respondió Garrido Lecca. “Todavía hay otras formas de clasificación hábiles, que es a través del Mundial ISA del próximo año, que ya entrega cupos individuales, y a través de los Juegos Panamericanos Lima 2027”, detalló. A ellas se suma el Championship Tour (CT).

En la ruta del CT, el panorama es alentador. Con una fecha por jugar en el Challenger Series, segunda división de la WSL, Correa es séptimo y Mesinas noveno. Es decir, ambos están en zona de clasificación. “Normalmente hemos llegado a las fechas finales con chances matemáticas, haciendo la calculadora para ver si había opciones de clasificar, y esta vez tenemos a dos dentro de la zona de clasificación”, destacó.

Alonso Correa y Lucca Mesinas se ubican dentro de los diez primeros, en zona de clasificación al Championship Tour (CT). La última fecha se correrá en Australia del 1 al 7 de marzo del 2027.

La última parada es Newcastle, en marzo, en Australia, pero ahora mismo, en Taiwán se disputa un QS de 6.000 puntos. En el Challenger, cada surfista puede reemplazar su peor resultado de las cinco fechas con un QS internacional de esa categoría. “Es importante explicarle esto a la gente, este sistema. Para Alonso, Taiwán sí es súper importante”, explicó Garrido Lecca. Correa suma hoy solo 800 puntos por esa vía, así que un buen resultado le daría hasta 5.200 más. “Él podría estar asegurando su clasificación al CT en este campeonato la próxima semana”, indicó.

El caso de Mesinas es distinto. Ya tiene un tercer puesto en un QS internacional, y “la única forma de que mejore ese puntaje es llegando a la final y quedando segundo o primero”, señaló Garrido Lecca. “En un campeonato con 180 atletas existen las chances, pero es bastante complicado”, manifiesta.

Alonso Correa compitió hasta el penúltimo día del ISA World Surfing Games. El surfer nacional se quedó en el repechaje 8 y se ubicó en el puesto 16 del ránking final masculina. (FOTO: ISA).

Sin embargo, nada está garantizado. “Ganar los Juegos Panamericanos es un solo cupo que se reparte y hay muchísimo nivel. La última vez se logró tanto en hombres como en mujeres, pero no es una tarea sencilla”, advirtió. A eso se suma un cambio de reglas: “A diferencia del ciclo olímpico pasado, ahora a través del CT solo clasifica uno por país, y va a haber mucho más nivel compitiendo en el ISA o en Lima 2027 buscando ese segundo cupo”.

Por eso, para Garrido Lecca, lo de Punta Rocas vale doble. “Haberlo asegurado ya ahorita en casa, faltando un par de años todavía para los Juegos Olímpicos, es una súper noticia para el deporte peruano”, concluyó el surfer nacional.

****

SOBRE EL AUTOR