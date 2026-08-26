Por Jean Pierre Maraví Coppa

La discusión por la ola más grande surfeada por un peruano en Nazaré continúa. El surfista Ignacio Salazar sostiene que su ola de 21.5 metros cuenta con una medición técnica realizada por Pablo Vinicius, especialista que ha trabajado con Guinness World Records y la World Surf League (WSL), y que además participa en la medición de olas para los Big Wave Awards.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.