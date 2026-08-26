La discusión por la ola más grande surfeada por un peruano en Nazaré continúa. El surfista Ignacio Salazar sostiene que su ola de 21.5 metros cuenta con una medición técnica realizada por Pablo Vinicius, especialista que ha trabajado con Guinness World Records y la World Surf League (WSL), y que además participa en la medición de olas para los Big Wave Awards.

Según explicó, Vinicius realizó el procedimiento utilizando software especializado y tomando como referencia las proporciones de su cuerpo. “Él lo que me hizo hacer fue medir del talón a mi rodilla, cuánto mide, y eso lo multiplicaba por el tamaño de ola”, contó.

El documento técnico presentado por Salazar detalla que este método fue utilizado previamente por Vinicius en 2018, durante la medición de la ola que protagonizó Rodrigo Koxa, entonces vinculada a un récord mundial. En el informe se explica que la espinilla del surfista es considerada una referencia adecuada para este tipo de medición manual, debido a que puede identificarse con claridad en las imágenes y permite establecer una proporción con la tabla y la ola.

Documento técnico de la Ola Más Grande

En el caso de Salazar, el informe establece que su espinilla mide 50 centímetros. Luego de identificar los puntos de referencia en las imágenes, se determinó una distancia de 43 veces esa medida entre la base y el labio de la ola.

El cálculo consignado en el documento es el siguiente: 43 x 0.50 metros = 21.50 metros, equivalente a 70.54 pies.

El deportista también detalló cómo se determina la altura. “Se mide desde la base de la ola hasta lo que es el labio de la ola, no el punto más alto de la ola, sino es el labio. Entonces, ahí él tiene un software y tiene mucha experiencia con eso”, explicó.

De acuerdo con la versión de Ignacio Salazar , el especialista le entregó un certificado y la documentación de la medición, por lo que considera que los 21.5 metros están debidamente respaldados. “Actualmente, mi ola es de 21.5 metros y es la ola récord de cualquier peruano en la historia que se ha logrado”, afirmó.

Salazar, sin embargo, considera que el registro ya le pertenece y lo expresó de manera contundente al referirse a la controversia. “Yo tengo el récord nacional de ola grande del Perú”, afirmó, en referencia a los 21.5 metros establecidos en el informe técnico.

En ese contexto, Ignacio Salazar también se refirió a la ola de Jean Pierre Ballesteros. Reconoció que se trata de una ola de gran tamaño, aunque aseguró que no supera los 21 metros. “La ola de Jean Pierre Ballesteros es una ola, definitivamente es una ola grande, no se le quita mérito, pero no es una ola que mide más de 21 metros”, señaló.

Según relató ignacio Salazar, Ballesteros también habría solicitado una medición a Pablo Vinicius, quien le comunicó que su ola tenía una altura menor. El surfista cuestionó además la medición que posteriormente conoció a través de una fotografía. “La medición que él me enseñó a mí, que él me mandó su foto, está mal hecha”, sostuvo.

El protagonista de esta disputa también defendió su trayectoria dentro del surf de olas grandes. Aseguró que lleva más de 20 años practicando esta modalidad y que ha surfeado en lugares como Australia, Mavericks, Hawái, Waimea y Jaws. Además, recordó que es director del campeonato Pico Alto Pro Internacional.

“Soy el embajador de olas grandes del Perú y eso lo reconoce toda la comunidad de surfers acá peruanos, porque la comunidad de surfers de olas grandes es bien chica y todos nos conocemos”, manifestó.

Finalmente, Ignacio Salazar destacó el trabajo que viene realizando para impulsar las olas grandes en el país. En los últimos tres años, indicó que organizó campeonatos nacionales, internacionales y juniors en Pico Alto, además de clínicas de rescate y Surf Camps en Perú y Chile.

“Yo vengo armando lo que es ola grande en Perú desde que he llegado a Perú, los últimos tres años”, comentó. Su intención, agregó, es seguir trabajando para que los deportistas peruanos de esta disciplina puedan acceder a mejores oportunidades y representar al país en competencias internacionales.

“A mí me costó mucho tener este logro, años y años de preparación para que venga alguien y diga algo que no es verdad, sabiendo que no es verdad”, concluyó.

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