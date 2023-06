El Himno Nacional sonó y resonó en La Bocana en El Salvador. El equipo peruano de surf se coronó campeón mundial de los ISA Surfing Games por cuarta vez en su historia y Sol Aguirre junto a Lucca Mesinas fueron dos de sus protagonistas.

El equipo peruano logró dos lugares en el podio de varones, con el segundo lugar de Lucca Mesinas y la tercera casilla de Miguel Tudela, mientras que en damas Sol Aguirre logró el quinto lugar. Daniella Rosas, Arena Rodríguez y Alonso Correa también fueron parte del team ganador.

A Lucca y Sol los encontramos en el Estadio Nacional en la entrega de kits a los deportistas priorizados en el Programa Rumbo a Santiago 2023, que entrega recursos económicos a 70 atletas para que se preparen con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en octubre próximo.

Sol Aguirre no venía en un buen momento y con el título se volvió a encontrar con ella misma y esto no cuenta sobre su experiencia.

¿Qué sensaciones tras lo logrado?

Hay muchas sensaciones, muchas emociones. Son siete días de competencia intentos. Las olas estuvieron super intensas y la sensación de estar en casa y traer la medalla hace que uno se sienta aliviada y encuentre motivación. Ha sido fuerte y estoy contenta de que todo haya salido bien.

En una publicación en tus redes hablabas de pérdida de confianza

Tuve momentos muy fuertes porque vine de unos torneos en Australia donde no me fue bien. Mentalmente es fuerte porque hay que seguir a pesar de las muchas veces que pierdes. Pero como dijo Mafer Reyes en su discurso, tras el fracaso se está más cerca al éxito porque aprendes un montón.

Te encontraste a ti misma…

Empecé poco a poco, sumando a mi confianza. Logré llegar al día final que era como una meta para mí. Hubo un día en el que competí cuatro veces en un mar gigante. Después de completar ese día tuve una sensación de “Sol, tu puedes. Tu eres valiente, tu pudiste”. Esa es mi sensación, de sentirme lo suficiente valiente, uno para meterle en esas olas gigantes y dos, de seguir remando, aunque esté cansada y cumplir mis objetivos.

Venías cargada por los resultados de los Panamericanos y los Challenger

Ha habido un montón de viajes. En el Panamericano en Panamá no me fue como me esperaba y me costó bastante. He tenido toda la presión del mundo porque en el Mundial se definían un monto de cosas, pero me enfoqué en mi y no puedo creer que ahora esté acá y se haya cumplido todo [clasificar a los Juegos Mundiales y Santiago 2023].

Subcampeón mundial Lucca Mesinas: "La medalla de oro es la que más quiero" Es su tercer podio en un Mundial ISA de mayores y si bien Lucca Mesinas lo celebra, sabe que el reto mayor aún está pendiente. “Estoy contento por lo que hicimos, por el resultado del equipo, lo hicimos muy bien”, nos dice. Pero han sido dos medallas de plata y una de bronce -además de otro tercer lugar en el Mundial Junior-, y para Lucca la tarea sigue en pie. “Las medallas me dicen que todavía no puedo ganar la de oro, que es la que más quiero. He estado en tres podios open y uno junior y no he podido ganar. La meta es seguir y conseguir esa de oro”, comenta. Y tendrá más oportunidades. El talento de Lucca Mesinas es conocido a nivel mundial. Lo conocen como ‘The Machine’ (La Máquina) y ahora apunta a Santiago 2023, donde buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos de París.

¿En qué se piensa con toda esa carga?

Fuera del agua estas pensando en muchas cosas. En estrategias, en lo emocional, pero una vez que toco el mar, de alguna forma me tranquilizo. Es el mar y yo y solo me enfoco en eso.

Y terminar siendo campeones

Es lindo ver cómo cuando te enfocas en uno y sigues confiando y sigues luchando, es cuando salen las cosas que no te esperas. Lo de ser campeones mundiales no podíamos creerlo hasta el final, cuando estábamos cantando el himno. Era como: “Sé cómo salió esto, del esfuerzo de todos, pero no me esperé que haya llegado de una forma tan mágica”.

El título mundial por equipos llegó para confirmarte lo buena que eres

Fue como un regalo para mí. El título me hizo creer una vez más en mí, en todo el equipo, en que estamos acá y todo vale la pena, así pierdas. La naturaleza es mágica y no se puede controlar y eso me encanta.

Ya prácticamente son un equipo consolidado

Somos como una familia. Conocernos todos y ser casi hermanos, amigos super cercanos me da total confianza de estar cómoda y mandar las mejore vibras y eso ha sido una pieza clave porque no solo es surf y competencia, también es cómo te preparas, cómo duermes, qué hablas, qué comes, cómo interactúas y cómo te contagias de esa energía de equipo. Creo que sentirnos cómodos ha sido clave.

Y con Sofía Mulanovich apoyando

Sofía siempre mandó las mejores vibras. Me motivó bastante. Me decía: “Sigue así, estás corriendo bien”. Es lindo ver a una campeona mundial hablando sobre ti.