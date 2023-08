El surf peruano tiene presente y futuro. El pasado fin de semana finalizó el Semillero Latinoamericano Olas Pro Tour 2023 con varios peruanos liderando los ránkings de sus categorías, destacando el nacional Bastian Arévalo García Miró en Sub 14 y Brianna Barthelmess, que fue la líder en tres categorías.

El Semillero Latinoameriano Olas Pro Tour reunió a jóvenes surfistas de distintos países de la región, con cuatro fechas que se disputaron en Perú y Chile, dos en cada uno, en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

El último fin de semana se realizó la cuarta y última fecha, que determinó el ránking general con peruanos líderes en ocho de las diez categorías, lo que nos habla del gran futuro que tiene el surf nacional.

Tras diputarse cuatro fechas: Las Manchas (Arica, en mayo), Costa Verde (Lima, en junio), San Bartolo (Lima, en junio) y Chinchorro (Arica, en agosto), el ránking final tuvo a los peruanos en el podio.

El torneo finalizó en el país sureño y tuvo a Bastian Arévalo García Miró de 13 años como el campeón en la Sub 14, luego de ganar dos de las cuatro fechas, con un total de 2.860 puntos, superó en el podio al chileno Kai Corke (2.220) y al peruano Micael Roman (2.015). Mientras, en la Sub 16 se ubicó en cuatro lugar.

Bastian en el podio.

Mientras, Brianna Barthelmess, surfista peruana de solo 11 años, fue la más destacada ya que ganó tres categorías, la Sub 18, Sub 14 y Sub 12, y fue segunda en la Sub 16.

Otros peruanos que finalizaron líderes de su categorías fueron Antonella Caballero en Sub 10 damas, Lorenzo de Osma en Sub 12, Alejandro Bernales en Sub 16 y Manuel Robles en Sub 18. Los chilenos Isidora Bulto Lara en Sub 16 damas y Romano Menichetti en Sub 10 varones fueron los otros campeones.

Brianna sobre hombres tras sus títulos.

Los podios vía Olas Perú...

Categorías Varones Damas Sub 10 1. Romano Menichetti

2. Tadeo de la Fuente

3. Jeremías Osorio

4. Canelo Sánchez 1. Antonella Caballero

2. Josefa Melus

3. Emma García Marsano

4. Colomba Melus Sub 12 1. Lorenzo de Osma

2. Micael Román

3. Noah Elouan Phillips Salas

4. Mariano Robles 1. Brianna Barthelmess

2. Aissa Chuman

3. Emma García Marsano

4. Sophia Hernández Sub 14 1. Bastian Arévalo García Miro

2. Kai Corke

3. Micael Roman

4. Pol Huguet 1. Brianna Barthelmess

2. Isidora Bulto Lara

3. Aissa Chuman

4. Matilda Bulto Lara Sub 16 1. Alejandro Bernales

2. Adrián de Osma

3. Pascual Llorens Castillo

4. Bastian Arévalo García Miró 1. Isidora Bulto Lara

2. Brianna Barthelmess

3. Aissa Chuman

4. Trinidad Gómez Egaña Sub 18 1. Manuel Robles

2. Alejandro Bernales

3. Jeremy Diego Chucky Jara

4. Pascual Llorens Castillo 1. Brianna Barthelmess

2. Isidora Bulto Lara

3. Trinidad Gómez Egaña

4. Laia Meli Phillips Rivera Fuente: Olas Perú

--

VIDEO RECOMENDADO Manchester City y Sevilla protagonizarán este miércoles la final de la Supercopa de Europa, que enfrenta al vigente campeón de la Champions con el de la Europa League.