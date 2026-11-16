El sonido del bombo se escuchaba incluso por encima del rugido de las olas. Cada golpe marcaba el ritmo de una celebración que fue creciendo con el paso de las horas. Las banderas blanquirrojas flameaban en las tribunas, los aplausos se mezclaban con los cánticos y Punta Rocas, acostumbrada a ser escenario de grandes jornadas de surf, se transformó en una auténtica caldera. Esta vez, el aliento también se surfeaba desde las gradas. Perú estaba viviendo un día histórico.

No era para menos. Después de nueve días de competencia, los ISA World Surfing Games 2026 terminaron con una hazaña para el deporte nacional: dos medallas mundiales y la clasificación masculina por equipos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una jornada que tuvo olas, emociones, abrazos y una hinchada que convirtió cada maniobra peruana en motivo de celebración.

Una fiesta blanquirroja

El ambiente en Punta Rocas tuvo un protagonista inesperado: el bombo. Su sonido acompañó a los surfistas nacionales durante la jornada y convirtió las tribunas en una fiesta. Las familias, los aficionados y quienes llegaron para alentar a la selección hicieron sentir que Perú competía en casa. Cada buena ola despertaba una nueva explosión de alegría. Cada resultado favorable acercaba un poco más el sueño olímpico.

Dentro del agua, Lucca Mesinas y Miguel Tudela se encargaron de escribir otra página memorable. Ambos compartieron el podio masculino: Mesinas conquistó la medalla de plata y Tudela se quedó con el bronce. El australiano Ethan Ewing se llevó el oro, mientras que el alemán Hans Odriozola terminó cuarto.

La alegría, sin embargo, no estuvo libre de esa pequeña espina que deja quedarse a las puertas de lo más alto. “Ha sido una de las semanas más lindas en mi carrera. Me quedo picón por la medalla de oro, pero seguiré trabajando para eso”, expresó Mesinas, emocionado por el resultado colectivo y por el esfuerzo de sus compañeros.

Tudela también reconoció que el bronce tenía un sabor especial, aunque no escondió su deseo de haber conseguido el oro. “Estoy contento, pero también con una sensación agridulce porque siempre uno quiere el oro. El trabajo más importante del campeonato era asegurar a Perú en Los Ángeles y así lo hicimos”, manifestó.

Alonso Correa completó una actuación fundamental para el equipo. Su decimosexto puesto permitió sumar puntos importantes y, junto con los resultados de Mesinas y Tudela, llevó a Perú al primer lugar de la clasificación masculina por equipos. El boleto olímpico ya estaba asegurado. La celebración tenía motivos de sobra.

Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf, confirma el cupo olímpico para Perú en la categoría de varones. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Lo conseguido representa mucho más que dos medallas. Perú tendrá presencia masculina por equipos en Los Ángeles 2028, una clasificación que llega dos años antes de la cita olímpica. Ahora, el objetivo será buscar más plazas individuales en el Mundial ISA del próximo año, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el circuito internacional.

Pero esa será otra historia. La de Punta Rocas quedará guardada por mucho tiempo: por las medallas, por el boleto olímpico, por la emoción de Tudela y Mesinas y, sobre todo, por ese bombo que convirtió una playa en una tribuna gigante. Cuando los surfistas salieron del agua, la Blanquirroja ya había ganado su propia competencia. El Perú celebró en casa y Los Ángeles dejó de ser un sueño lejano.

*********

SOBRE EL AUTOR