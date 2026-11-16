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Resumen

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Por segundo año consecutivo, el equipo peruano logra el segundo lugar del Mundial ISA. Pero esta vez en Punta Rocas, la casa del surf peruano. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por segundo año consecutivo, el equipo peruano logra el segundo lugar del Mundial ISA. Pero esta vez en Punta Rocas, la casa del surf peruano. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por Marco Quilca León

El sonido del bombo se escuchaba incluso por encima del rugido de las olas. Cada golpe marcaba el ritmo de una celebración que fue creciendo con el paso de las horas. Las banderas blanquirrojas flameaban en las tribunas, los aplausos se mezclaban con los cánticos y Punta Rocas, acostumbrada a ser escenario de grandes jornadas de surf, se transformó en una auténtica caldera. Esta vez, el aliento también se surfeaba desde las gradas. Perú estaba viviendo un día histórico.

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