Los Juegos Panamericanos Lima 2019 representaron una gran oportunidad para que muchos deportes -no tan conocidos en el Perú- se exhibieran ante un país repleto de entusiasmo, que manifestó su apoyo incondicional a todas las disciplinas. El taekwondo, por ejemplo, se dio a conocer con grandes actuaciones y medallas conquistadas especialmente en la modalidad de Poomsae. Más de dos años después del evento histórico, los éxitos del Perú en esta arte marcial han permanecido y lo importante es que hay madera para más alegrías futuras.

Muchos recuerdan a Hugo Del Castillo como el peruano que nos dio la primera medalla en Lima 2019. El joven taekwondista se lució con una excelente rutina en su prueba de Poomsae y se colgó la presea de plata. Marcela Castillo hizo lo propio y también se proclamó subcampeona panamericana. Mientras que en pares mixto, Ariana Vera y Renzo Saux ganaron el bronce. A partir de entonces, la aventura triunfadora de Perú continuó en esta especialidad poco conocida.

Para explicar, el Poomsae es la parte más artística y esencial del taekwondo . La palabra significa formas, por lo que en el Tatami los deportistas combinan y armonizan movimientos técnicos de defensa y ataque para simular un combate, rigiéndose a partir de lo físico, espiritual e, incluso, filosófico.

Justamente esta modalidad ya nos ha traído bastantes éxitos en el pasado. Incluso, antes de Lima 2019, Hugo Del Castillo tenía el respaldo de haber sido subcampeón mundial en el 2014. Lo importante es que nuevas figuras de esta disciplina están siguiendo esa misma línea victoriosa y están garantizados más éxitos en el futuro .

Podio mundial

El taekwondo nos ha regalado alegrías bastante agradables antes de cerrar el 2021. Sucede que los adolescentes peruanos Fabiana Varillas y Rodrigo Subauste Pérez lograron subirse al podio mundial de poomsae la semana anterior.

Ya en el mes de julio, Fabiana Varillas se posicionó entre las ocho mejores de su categoría en el Torneo Challenge II y clasificó al Open Mundial de Poomsae 2021 Challenge Final, que se desarrolló en este mes de diciembre. La taekwondista nacional volvió a hacer gala de su talento y conquistó la medalla de bronce en la categoría cadete, un logro muy importante para el país .

“Demuestra todo mi esfuerzo y empeño que he realizado durante el año. Las dificultades que se han presentado las he podido superar con mucha perseverancia. Es un logro no solo mío, sino también para mi familia y el Perú. Me motiva mucho más. Me hace dar cuenta que puedo lograr muchas cosas en el futuro”, expresa Fabiana.

A principios del 2021, Varillas sufrió una lesión muy grave que le dejó sin actividad hasta mitad del año. Se perdió algunos campeonatos importantes y esto significó un golpe muy duro para ella. Sin embargo, nunca tiró la toalla y se esforzó para estar al mejor nivel posible.

No de casualidad, se codeó con las mejores del mundo de su categoría y logró subirse al podio. La taekwondista nacional supo imponerse a representantes top de Corea, Irán, Estados Unidos, entre otros. Fabiana alcanzó una puntuación de 7.53 y solo 0.01 y 0.02 la separaron del segundo y primer lugar de la competencia . “Hemos logrado dejar el nombre del Perú en alto, aunque haya sido difícil”, dice.

Fabiana Varillas solo tiene 14 años y un largo camino por recorrer. Ahora se enfoca en el US Open de marzo, que servirá como preparativo para el Mundial de Taekwondo Poomsae 2022, el cual se llevará a cabo en el mes de abril en Corea. “Quiero ser campeona mundial”, sentencia.

Por su parte, Rodrigo Subauste se consolidó como subcampeón mundial. En julio pasado, el taekwondista de 14 años ganó la medalla de plata en el Mundial Challenge II y esto le permitió competir la reciente semana en el Open Mundial de Poomsae 2021 Challenge Final. Otra vez, el peruano se colgó la presea plateada en la categoría cadete.

“Esta medalla ha sido muy importante. Me siento muy feliz, porque no es un campeonato cualquiera; es un Mundial. Estoy muy orgulloso de representar así a mi país y agradecido con mis padres y entrenadores”, manifiesta Rodrigo.

Conseguir este logro ha sido bastante difícil, pero Subauste lo consiguió a pulso. El taekwondista posicionó al Perú en el segundo puesto del campeonato mundial luego de registrar un puntaje de 7.36 en la competencia, a solo 0.11 del primer puesto que se quedó Corea .

“Ha sido muy costoso conseguir esta medalla de plata, porque todos los competidores son de muy alto nivel y muy preparados. Además, el Poomsae en estos otros países es muy avanzado”, explica.

Al igual que Fabiana, Rodrigo también apunta al Mundial de Corea 2022 que se desarrollará en abril y sus expectativas son positivas . “Estoy preparándome para ese campeonato, porque va a haber competidores de muy alto nivel y tengo que estar listo para ello. Apunto a la medalla de oro”, señala

Hugo Del Castillo, referente actual del Poomsae peruano, consideró que estos logros son muy importantes para el taekwondo nacional. El hecho de que con 14 años, Fabiana y Rodrigo hayan obtenido estos resultados a nivel mundial significa que en este deporte hay una buena cantera en el país.

“Son dos competidores muy jóvenes y a corta edad han logrado medallas muy importantes para el país y para su desarrollo como deportistas. Esto es el inicio de cosas mucho más grandes para ellos. Tienen que mantener el ritmo y mejorar más (...) Esto significa que el taekwondo peruano tiene un buen semillero de talentos y eso se debe rescatar, para que siempre tengamos una renovación constante de deportistas”, resalta Hugo.

Potencia internacional

A diferencia de otros países, Perú no posee una gran cantidad de taekwondistas –en la modalidad de poomsae– para competir internacionalmente. Sin embargo, con lo poco que tiene logra mucho. Esto se ha reflejado con bastantes éxitos en los últimos años.

De hecho, es totalmente razonable considerar que la ‘Blanquirroja’ se ha convertido en una potencia internacional en el poomsae. Taekwondistas nacionales siempre logran dar la talla ante competidores de países como Corea, Estados Unidos e Irán, que se han mantenido constantemente en lo más alto de esta modalidad.

“No tenemos una gran cantidad de deportistas como otros países, que tienen hasta para regalar. Pero, con lo poco que tenemos, hay muy buenos deportistas y también muy buenos resultados por el esfuerzo que le ponemos. Perú siempre ha demostrado un nivel bastante óptimo a nivel panamericano y mundial”, explica Hugo Del Castillo.

Es importante mencionar que, además de las tres medallas conseguidas en Lima 2019 -el debut del Poomsae en unos Juegos Panamericanos-, Perú ya puede presumir de 10 medallas mundialistas en esta disciplina, contando las últimas logradas por Fabiana Varillas y Rodrigo Subauste, y también la que consiguió Hugo Del Castillo en octubre del 2021.

Año Deportistas Categoría Medalla 2012 Bruno Saux y Winnie Yi Parejas freestyle Oro 2014 Winnie Yi Freestyle individual Bronce 2014 Hugo Del Castillo Individual junior Plata 2016 Marcela Castillo Individual senior Plata 2016 Winnie Yi Freestyle individual Bronce 2016 Santiago Aguirre Individual cadetes Bronce 2016 Santigo Aguirre, Luis Sacha y Daniel Vargas Equipo cadete masculino Bronce 2021 Hugo Del Castillo Individual -30 Bronce 2021 Fabiana Varillas Individual cadetes Bronce 2021 Rodrigo Subauste Individual cadetes Plata

A pesar de que este año se dedicó principalmente a su carrera profesional, Hugo Del Castillo se hizo presente en el III WT Open Challenge 2021 - Open Mundial, donde participaron 80 taekwondistas de distintas nacionalidades.

Como se ha hecho costumbre, los países que clasificaron a la final del certamen mundialista fueron Estados Unidos, Corea y Perú. El representante nacional obtuvo la medalla de bronce, tras obtener una puntuación de 7.44, la misma que el coreano Lee, pero por criterio de presentación este último se quedó con la presea plateada .

Esta medalla le abrió las puertas al Challenge IV, donde iban a participar los ocho mejores del mundo del Poomsae. Lamentablemente, el taekwondista peruano no llegó a competir en el certamen, ya que se le complicó en el tiempo por el trabajo y los estudios.

Hugo Del Castillo desea competir en el Mundial de Corea 2022. Tiene todas las ganas de participar y darle una nueva alegría al país. Sin embargo, por ahora está en incertidumbre, debido al poco tiempo que tiene con la carga laboral.

Sea como fuere, el referente del Poomsae nacional considera que Perú podrá seguir esa línea triunfadora y hacer un gran papel en los próximos desafíos que se vienen.

“En todas las categorías de la modalidad, tenemos muy buenos deportistas. El Perú puede dar un buen resultado en el Mundial y también, a nivel panamericano, estoy seguro que el país se ocupará mínimamente del primer y segundo lugar. Perú siempre suena fuerte en los campeonatos”, asegura Hugo.

