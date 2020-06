En esta etapa de aislamiento, la práctica de deportes significa una relajación ante los problemas que surgen en la sociedad. El Tai Chi se muestra como una opción porque incorpora movimiento y es recomendable para la salud física y no tiene límite de edad o condición física. Es un ejercicio de cuerpo y mente que requiere concentración en la postura, relajación y respiración.

El Tai Chi genera menos angustia psicológica en su conjunto y mejora la calidad de vida, asociada a la salud mental para tener una mejor calidad de vida a pesar del aislamiento que imposibilita la capacidad de socializar y salir de casa para realizar actividades diarias.

La práctica constante

La definición de disciplina es: “Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad”. Y he aquí el truco: no existe disciplina en solitario ni aquella que no tenga metas altruistas colectivas, cuenta Alfredo Ishiguro quien es maestro de Tai Chi.

Una variación es el Tai Chi Chuan que se diferencia del resto de artes marciales. Es la única que hace un trato amplio sobre la definición del equilibrio y tiene implícitos aspectos mentales como físicos. En el Tai Chi se entiende que la razón del desequilibrio se debe a la tensión que genera el miedo. Liberar a la mente de toda tensión liberará , con el tiempo y la práctica, al cuerpo de forma análoga.

Práctica de Tai Chi. (Foto: Alfredo Ishiguro)

“Si algo puedo decir que he aprendido practicando y estudiando el Tai Chi Chuan del estilo Chen, es que esto, como la vida, es un proceso continuo. No lo aprendes de un día para otro. Y como todo en la vida, sobretodo donde encuentras un alto nivel de frustración, la única forma de sobrellevarlo se resume en dos palabras: paciencia y esperanza”, agregó Ishiguro.

