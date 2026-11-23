Las Grandes Ligas tienen un nuevo contrato que amenaza con cambiar para siempre el mercado de los lanzadores. Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young y considerado el mejor brazo disponible en la agencia libre, habría llegado a un acuerdo con los New York Mets por nueve temporadas y 450 millones de dólares, según reporta AFP. Una cifra que lo convertiría en el pitcher mejor pagado de la historia de la MLB.

El acuerdo representa un promedio anual de 50 millones de dólares, una marca sin precedentes para un lanzador. Skubal superaría así los 43,3 millones de dólares por temporada que percibieron Max Scherzer y Justin Verlander bajo sus respectivos contratos. También dejaría atrás el vínculo de 325 millones de dólares por 12 años que los Los Angeles Dodgers firmaron con el japonés Yoshinobu Yamamoto en 2024, hasta ahora una de las referencias económicas del mercado para los pitchers.

A sus 30 años, el zurdo estadounidense llega a este nuevo capítulo de su carrera respaldado por una trayectoria que lo ha instalado entre los mejores lanzadores de su generación. En 2024 y 2025 conquistó el Cy Young de la Liga Americana, distinción que lo convirtió en apenas el duodécimo pitcher en la historia de las Grandes Ligas en ganar el galardón durante dos temporadas consecutivas.

Su recorrido en la MLB comenzó con los Detroit Tigers, franquicia en la que disputó sus primeras seis temporadas. En agosto pasado fue traspasado a los Dodgers, en una operación que buscaba fortalecer al vigente protagonista del mercado de fichajes. Sin embargo, su llegada no alcanzó para que el equipo de Los Ángeles consiguiera su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Skubal había protagonizado una disputa salarial con Detroit al inicio de 2026. El lanzador ganó su audiencia de arbitraje y obtuvo un salario de 32 millones de dólares para esa temporada. Sin embargo, su campaña sufrió un duro contratiempo en mayo, cuando tuvo que someterse a una operación en el codo que lo alejó temporalmente del montículo.

Regresó en julio y, tras incorporarse a los Dodgers, registró cinco victorias y dos derrotas, con una efectividad de 2,61 y 70 ponches en 62 entradas. En los playoffs terminó con marca de 1-1, antes de que Los Ángeles quedara eliminado frente a Milwaukee, equipo que finalmente se consagró campeón.

Un contrato millonario en medio de la tensión laboral

La posible incorporación de Skubal a los Mets también se produce en un momento particularmente delicado para el negocio de las Grandes Ligas. Los propietarios de las franquicias y la Asociación de Jugadores mantienen posiciones enfrentadas sobre cómo distribuir los ingresos de una de las competiciones deportivas más lucrativas de Estados Unidos.

El próximo 1 de diciembre aparece como una fecha clave para las negociaciones de un nuevo convenio colectivo. Si ambas partes no alcanzan un entendimiento sobre las condiciones laborales y económicas, la MLB podría enfrentar un cierre patronal el próximo mes.

El principal punto de fricción es el sistema de tope salarial. Los propietarios de las franquicias buscan implementar un límite al gasto de los equipos en sus plantillas, mientras que el sindicato de jugadores se ha opuesto históricamente a esa posibilidad.

En ese escenario, un contrato de 450 millones de dólares adquiere una dimensión que trasciende lo deportivo. Los Mets estarían apostando por uno de los mejores lanzadores del mundo con una inversión histórica, justo cuando el futuro económico de las Grandes Ligas vuelve a estar en discusión.