Será el abanderado nacional en sus cuartos Juegos Olímpicos, algo que solo han logrado ocho peruanos. Vive en París, donde trabaja en mantenimiento de trenes, pero tiene un sueño: cerrar su carrera profesional con una medalla.

Hace unos días la antorcha olímpica pasó por la ciudad donde vive, al norte de París, y sintió en vivo lo que ya es la fiesta de los Juegos. El ‘Tigre’ vive en Francia y será ‘local’ en su cuarta justa olímpica, y lo hará como abanderado de la delegación nacional.

— ¿Cómo fue el proceso para clasificar?

Al comienzo lo tomé como probando a ver qué pasaba. En el 2022 comencé a hacer puntos sin quererlo, en un Panamericano en Lima y en el World Masters. Y se fueron dando otras circunstancias, como que me contrataron en mi trabajo con opción de apoyarme para los Juegos y otras más que empujaron a que el 2023 me meta de lleno a buscar la clasificación.

— ¿Cómo recibiste apoyo en tu trabajo?

Tenía la libertad de poner mis días de descanso cuando yo los quisiera. Te dan tres semanas obligatorias de descanso en el verano, pero con esto pude poner las vacaciones de acuerdo a mi calendario deportivo, esa era la ventaja y si necesitaba más días, me daban las facilidades.

— Y lograste el objetivo, París. ¿Qué significa eso hoy en tu carrera?

Mucha satisfacción por todo el esfuerzo realizado para llegar al objetivo. No ha sido nada fácil porque tengo que trabajar, tengo que equilibrar mi vida personal. El tiempo es corto, llego del trabajo, agarro mis cosas y a entrenar. En las noches regreso a recuperarme y tengo que estar con mi pareja. Los fines de semana trato de aprovechar para estar al máximo en casa para que ninguno de los tres campos tenga un desequilibrio.

— ¿Cómo se siente ser peruano pero con más de una década viviendo fuera del país?

Se extrañan muchas cosas del Perú, la vida. Pero hay que resaltar la tranquilidad que tengo acá para vivir y entrenar. Estamos a años luz, el hecho de que mis jefes y las personas me apoyen en el proyecto es bastante importante y en el Perú eso es inimaginable, o trabajas o entrenas, no se pueden hacer las dos cosas.

— ¿En qué trabajas?

Soy agente de mantenimiento de vagones de tren. Trabajo para la Asociación Nacional de Caminos Ferroviarios, hace tres años y ocho meses. Cuando el Gobierno del Perú cambió, cambiaron las políticas gubernamentales y el apoyo al deporte bajó. Tuve que buscar un trabajo porque lo que recibía del IPD era bajo.

— El esfuerzo ha sido premiado con ser el abanderado. ¿Cómo te imaginas ese día?

Es un honor que sea el abanderado en los Juegos. Para cualquiera es un honor grande, lo tomo así porque pienso que varios deportistas se lo merecían. Me siento honrado de que me hayan mirado a mí.

— ¡Y compites el 28 de julio!

Compito el día de Fiestas Patrias del Perú, así que hay que poner el nombre del Perú más alto todavía.

— Vas a tus cuartos Juegos Olímpicos, algo que solo 8 peruanos han logrado.

Todavía no tomo la magnitud de lo que he podido lograr en mi deporte. Pienso que no he logrado nada, porque me hubiera gustado ser campeón Panamericano o una medalla olímpica, pero también siento que lo que he logrado es importante porque esto tiene que abrir el camino para nuevos deportistas, de hacerlo mucho mejor de lo que lo he hecho yo en su momento.

— ¿Y las sensaciones son como si fuera la primera vez?

Las sensaciones son buenas lo que se vive es impresionante. Sí, por su puesto cada vez es diferente cada experiencia es nueva y única así sean mis cuartos Juegos. Son cosas que se vuelven a vivir y de diferente manera

— ¿Sientes que nos hemos estancado en algunos deportes?

Siento que, lamentablemente, las políticas de Estado y los cambios constantes en el IPD han impactado en todos los deportes. Si uno analiza a los atletas que han clasificado son los que se mantienen en una performance regular durante mucho tiempo y se mantienen en la élite. Si han clasificado es por mérito propio de los atletas porque el Estado ha hecho que Perú se haya estancado.

También fue abanderado en los Juegos Bolivarianos. (Foto: Legado)

— ¿Te retiras tras París, o esperas a Lima 2027?

Para Lima 2027 no me veo llegando, porque es hacer un ciclo más y es muy difícil. Quizás el objetivo más pequeño para hacer una despedida en casa serían los Bolivarianos. Sí, estos son mis últimos Juegos, y no me veo haciendo otro torneo grande en el circuito mundial.

— ¿Algún proyecto tras el retiro?

Deportivo como tal no lo he pensado, no lo he proyectado, pero sí tratar de ayudar a la federación, quizá en la formación de profesores, de atletas que puedan desarrollar el judo en el Perú. Academias y demás.