¿Cómo te llegó la propuesta de diseñar los uniformes de la delegación peruana?

El proceso es una especie de concurso entre diseñadores y hace dos meses y medio me llamaron para que envíe mi propuesta y fue aceptada. Cuando recién me lo contaron casi que se me caían las lágrimas en ese mismo momento.

¿Cuáles fueron los grandes retos de este proceso?

Diría que fueron tres: el tiempo, el presupuesto y ciertos lineamientos para los diseños. Teníamos dos meses y medio para diseñar y producir entonces, si bien estaba muy emocionada, también tuve miedo porque tenía que lograr entregar 111 kits, alrededor de 1500 piezas entre polos, casacas, gorras, pantalones y demás en ese tiempo y es bastante duro, sobre todo teniendo el presupuesto limitado. Al inicio traté de llamar de las fábricas que conozco, hablar con ellas para conseguir las telas y decirles “por favor, vamos por Perú, dame costo cero, tírate al piso” y la verdad es que recibí mucho apoyo. Además, tengo un taller propio pequeño y ahí también estuvimos apoyando, trabajando en turno noche y sin parar para que se pueda lograr.

Mónica Gallese de Osma

¿Cuáles fueron los lineamientos en las indumentarias?

De por sí tienes que trabajar con los colores de la bandera que son rojo y blanco. Pero además de eso, cómo deberían estar colocados los logos en tanto al tamaño y la forma sobre las piezas, lo que de por sí te limita mucho. De hecho yo al inicio presenté una propuesta mucho más de moda, pero me comentaron que querían algo más aterrizado y que, por ejemplo, querían que el color del pantalón sea negro. Muchos me llamaron a comentarme sobre el diseño de otras delegaciones, como la de Mongolia, y digo que está lindo, pero tengo que explicar que cada país tiene sus propios lineamientos y requisitos.

¿En qué te inspiraste para los diseños?

Lo primero es trabajar en base a la cultura peruana y con los colores de la bandera. A partir de los lineamientos que me dieron, opté por inspirarme en la cultura Paracas que se destaca por tener los mejores telares y porque buscaba algo milenario y que tenga moda. También nos inspiramos en la chacana o cruz andina y en los tocapus incas para todas las piezas, que son estas figuras geométricas bastante conocidas. No quería algo muy literal como los diseños, por ejemplo, de Marca Perú que son ya bastante recurrentes. Además del diseño, todas las telas utilizadas son hechas en Perú, hemos utilizado estampados, sublimados, viniles y demás todo con mano de obra peruana.

¿Hace cuánto estás en la industria de la moda?

Soy administradora de profesión, trabajo en el mercado de la moda hace más de doce años, tengo una tienda multimarca llamada Isidra hace diez años y también una propia marca llamada Fortuna que, justamente, formé aquí en París.





¿Este es el reto más importante que has tenido en tu carrera?

Más que reto creo que es el trabajo con más honor que me ha tocado vivir. El hecho de ser llamada para diseñar los uniformes olímpicos me llega de orgullo y es la primera vez que hago algo tan directamente para el Perú. Todavía no me lo creo. Cuando me enteré, senté a mi equipo y me dijeron “Mónica, no lo vamos a lograr” y yo les dije “claro que sí lo vamos a lograr” porque estaba muy emocionada. Recuerdo haber ido a la mejor fábrica a buscar un tipo de tela y me dijeron que solo producirla tomaba dos meses, entonces había que bucear entre fábricas para encontrar lo mejor y lo logramos, ha sido un gran trabajo en equipo.

¿Cuál es tu prenda favorita de todo el kit?

Tengo dos. Me fascina la casaca cortavientos porque tiene una inspiración retro, es negra y si se abren ambos brazos se logra ver la figura de un tocapu. También me gusta el blazer rojo con el print que de hecho muchos me preguntan cómo pueden conseguirlo y no se puede, no está a la venta.

¿Cómo te sientes de ver a la delegación usando tus piezas?

Todo ha sido una mezcla de emoción, felicidad, adrenalina y mucho estrés de que todo funcione y salga a la perfección. Sin duda estoy muy contenta del resultado y de todo lo que hicimos para que se logre. Para poder ver a los deportistas usar mis piezas decidí comprar mi pasaje a París y comprar la entrada, no podría perderme ese momento y toda la fiesta que significa estar en unos Juegos Olímpicos.

¿Eres aficionada a algún deporte?

Sí. En tanto a deportes olímpicos, soy una aficionada a la acrobacia porque la practiqué toda mi vida, desde muy chiquita y en el colegio. Soy fanática y estoy bastante emocionada de poder cumplir el sueño de ver a Simone Biles, mi máxima figura, aunque también aprovecharé en ir a ver otras disciplinas y algunos deportistas peruanos. Además de eso, en mi vida cotidiana practico tenis y golf.

