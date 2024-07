Team USA vs Serbia EN VIVO medirán fuerzas hoy, domingo 28 de julio del 2024 por la primera jornada de básquetbol del Grupo C de los Juegos Olímpicos París 2024 en Francia. En Estados Unidos, la transmisión del juego será por NBC, Telemundo, Peacock y Universo. Por otro lado, en México lo podrás mirar en TUDN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Caracol Play o VIX+, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. A su vez, mediante Youtube podrás mirar el juego desde el canal Claro Sports. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 10:15 (hora peruana) y 11:15 (hora de Miami). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

