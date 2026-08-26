Practicar un deporte implica mucho más que completar una sesión o alcanzar una determinada marca. La intensidad del esfuerzo, la distancia recorrida, el descanso y las condiciones del entorno pueden influir directamente en el rendimiento. Registrar estos factores permite al deportista conocer mejor su evolución y tomar decisiones para optimizar sus entrenamientos.

En ese contexto, la tecnología se ha convertido en una aliada para recopilar información durante la actividad física. Por ello, G-SHOCK presenta el nuevo G-LIDE GBX-H5600, primer modelo de esta colección que incorpora monitoreo óptico de frecuencia cardíaca, además de funciones orientadas al entrenamiento, la recuperación y las actividades al aire libre.

Entre los datos que pueden resultar útiles para conocer mejor el rendimiento deportivo destacan:

1. Frecuencia cardíaca

Controlar la frecuencia cardíaca permite conocer cómo responde el organismo ante diferentes niveles de intensidad. El GBX-H5600 incorpora un sensor óptico que permite realizar este seguimiento desde la muñeca y obtener información durante las sesiones de entrenamiento.

2. Distancia y actividad

Registrar la distancia recorrida, el movimiento y las calorías estimadas permite tener una referencia del trabajo realizado en cada sesión. Estos datos también pueden servir para comparar entrenamientos y observar la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.

3. Calidad del descanso

El rendimiento deportivo también depende de una adecuada recuperación. El reloj registra información relacionada con el sueño, que puede revisarse junto con las métricas de actividad mediante la aplicación CASIO WATCHES. De esta manera, el deportista puede relacionar sus períodos de descanso con la carga de entrenamiento.

4. Condiciones del entorno

En disciplinas como el surf, las condiciones externas pueden ser determinantes para planificar una sesión. La línea G-LIDE incorpora gráficos de mareas e información sobre las fases de la luna, herramientas que permiten consultar datos del entorno antes de realizar actividades acuáticas.

5. Visibilidad durante el entrenamiento

La posibilidad de consultar información rápidamente también es importante durante una actividad deportiva. El GBX-H5600 utiliza tecnología Memory in Pixel (MIP LCD), diseñada para facilitar la lectura de la pantalla en exteriores, incluso durante entrenamientos bajo condiciones de alta luminosidad.

Los datos registrados son procesados mediante algoritmos desarrollados por Polar Electro y pueden consultarse desde CASIO WATCHES. Así, la información sobre actividad, entrenamiento y recuperación se convierte en una herramienta adicional para que los deportistas puedan conocer mejor su rendimiento y planificar sus sesiones.

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