Tecnología y deporte: cinco datos que pueden ayudar a entender mejor el rendimiento de un atleta. (Foto: GEC)
Tecnología y deporte: cinco datos que pueden ayudar a entender mejor el rendimiento de un atleta. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Practicar un deporte implica mucho más que completar una sesión o alcanzar una determinada marca. La intensidad del esfuerzo, la distancia recorrida, el descanso y las condiciones del entorno pueden influir directamente en el rendimiento. Registrar estos factores permite al deportista conocer mejor su evolución y tomar decisiones para optimizar sus entrenamientos.

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