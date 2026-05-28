Matías Zagazeta habla con la serenidad de quien empieza a encontrar su lugar en la élite del automovilismo mundial. Hace solo unas semanas, el piloto peruano celebró en Brands Hatch su primera victoria en el GT World Challenge Europe al volante de un Ferrari 296 GT3 del poderoso equipo AF Corse, la misma escudería que domina las 24 Horas de Le Mans. A los 21 años, y luego de dejar atrás el camino tradicional hacia la Fórmula 1, Zagazeta abraza un nuevo desafío: consolidarse en las carreras de resistencia y, algún día, ganar la prueba más prestigiosa del planeta.

—¿Cómo te sientes en estos días posteriores tras ganar una fecha del GT World Challenge Europe?

Estoy muy feliz por el resultado, sé que estamos recién en la segunda carrera del campeonato pero me da mucha confianza para el resto de la temporada. Es una pista que me ha tratado muy bien. Tuve mi primera victoria en Fórmulas en esa misma pita y hora mi primera victoria en GTS.

—¿Cómo se construyó esta victoria?

Hay muchas cosas detrás, mucho trabajo fuera de la temporada desde que terminé mi última carrera en Fórmula 3 en septiembre del año pasado hasta ahora. Hubo mucha preparación con el equipo, aprender cosas nuevas, la manera en la que se tiene que conducir este auto es distinto y la cantidad de información y cosas nuevas que tengo que aprender es mucho más que cualquier categoría que competí antes.

—El proceso de adaptación ha sido largo...

Definitivamente. Ha sido largo y muy difícil, pero a la vez algo que me hace muy feliz. Me he estado preparando tanto física y mentalmente, así como del lado de la nutrición. Y creo que, al final, son todos frutos y resultados del trabajo.

#Automovilismo | El peruano Matías Zagazeta logró su primera victoria en el GT World Challenge en el circuito de Brands Hatch, Inglaterra. Junto a su compañero de equipo, Tommaso Mosca, en el Ferrari #51 del equipo AF Corse, Zagazeta se alzó con el triunfo en la Copa de Oro. pic.twitter.com/qaoYnotv7u — Nexos (@nexosulima) May 3, 2026

—¿Qué tan importante es este triunfo para tu futuro?

Muy importante porque me da mucha confianza para el resto de la temporada. Creo que nos posicionamos muy bien en el campeonato en tema de puntos, ya que tuvimos dos carreras este fin de semana y tuvimos un primer y segundo lugar. Así que en mi categoría espero que podamos seguir con esta consistencia, con estos resultados hasta el final del año. Sé que es paso a paso, pero ahora quiero intentar buscar el campeonato. El equipo está muy feliz también con mis mejoras, con mis resultados.

—Debutaste en 2020, hace seis años. ¿Con qué Matías nos encontramos hoy? ¿Cómo te recuerdas cuando miras hacia atrás?

Recuerdo cuando me fui a vivir a Inglaterra por primera vez. No conocía muchas cosas de Europa en general, no sabía cómo hacer cosas a nivel más personal, como cocinar o hacer diferentes cosas de limpieza. Tuve que aprender en el camino porque estaba persiguiendo mi sueño. Por eso creo que el nivel de madurez fuera de pista ha mejorado bastante. En la pista también, siendo profesional, deportista de alto rendimiento. Hay muchas cosas que en el momento de repente no salen como esperas, pero mantener una buena mentalidad es muy importante y yo creo que he mejorado bastante en ese aspecto, sobre todo en lo mental. Físicamente también me siento mejor que en años anteriores. En general me siento muy listo para seguir con esta temporada para que va a ser muy intensa.

—¿A los cuántos años te fuiste a vivir solo?

Me mudé cuando tenía 16 años, casi 17, a Inglaterra. Estaba completamente solo en un colegio internado. Estaba lejos de todo porque dejé a mi familia, amigos y mi comodidad. Es un cambio drástico y me costó adaptarme al principio. Pero, al final, yo solo quería seguir mi sueño y estaba dispuesto a tomar los sacrificios necesario para logarlo. Eso me ayudó a desarrollarme como la persona que soy ahora.

Matías Zagazeta se subió al podio del British GP en la Fórmula 3. (Foto: Instagram / Matías Zagazeta)

—¿Sigues viviendo en Inglaterra?

Ahora estoy en Barcelona, que el estilo de vida es un poco más similar a la de Perú. Estoy muy feliz por eso y, como base, también me sirve porque me facilita todo lo que son los viajes. Todas mis competencias son en Europa. Pero también me da un poco de libertad poder entrenar en casa. Tengo un simulador ahí en el que paso horas de horas entrenando.

—¿Cuántas horas al día entrenas en el simulador?

Unas tres o cuatro horas diarias y después dos horas más de entrenamiento físico en el gimnasio con mi entrenador. Eso me ayuda a prepararme para las siguientes carreras.

—¿Cuánto te ayudó a mejorar?

Es una herramienta que utilicé bastante antes de la carrera de Brands Hatch en Inglaterra. Me ayudó muchísimo. Es una herramienta que tenemos los pilotos. Algunos la usan, otros no, pero a mí la verdad que siento que me ayuda bastante. Lo han probado pilotos como Max Verstappen, que es conocido por estar tanto tiempo en el simulador. Al final ves que se sube a cualquier pista y está completamente listo.

—¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Y dónde queda el sueño de llegar a Fórmula 1?

La meta siempre fue la Fórmula 1. Y lo es. Pero ahora cambia un poco por el camino que estoy tomando de carrera más de resistencia. Mi objetivo principal ahora es ganar las “24 Horas de Le Mans”, que viene a ser la carrera más grande del mundo. Inclusive pilotos de Fórmula 1 aspiran a correr esta carrera y ganarla. Es un sueño para todos. Pero sí es un poco distinto el método de competencia porque en esta categoría que estoy ahora, que son los GTS, es una categoría de élite, hay pilotos de élite que están establecidos. En Fórmula 3, que era la categoría que estaba antes, era un poco en camino a Fórmula 1, pero ahora estoy buscando otra entrada.

—¿Este año competirán en las “24 Horas de Le Mans”?

Este año no porque es recién mi primer año, pero espero que el próximo año tenga la posibilidad. Pero mi meta, a futuro, es competir en la categoría máxima del Campeonato Mundial de Resistencia que es el Hypercar. Es como un Fórmula 1 con techo, básicamente llegan a 370 km/h. Esa es la categoría en la que todos aspiran estar. Sería un sueño y más hacerlo con la marca con la que estoy ahora que es Ferrari, que vienen ganando esta carrera en los últimos tres años. Creo que estamos en muy buenas manos, un muy buen equipo, super profesional que me está ayudando a lograr esta meta.

Matías Zagazeta se subió al podio del British GP en la Fórmula 3. (Foto: Instagram / Matías Zagazeta)

—¿Qué recuerdas de tu debut? ¿Y qué piensas ahora, algunos años después, de ese momento?

Tenía nervios, no sabía lo que estaba viviendo en ese momento. Tenía 17 años, había muchas cosas nuevas por aprender. Pero al final lo más importante fue que me divertí mucho. Fue en medio de la pandemia también, entonces habían otras cosas por encima de ello. Ahora, mirando mi debut en GTS, que fue como empezar de nuevo porque es una modalidad distinta al ser carreras de resistencia que dura seis horas. La primera carrera en esa modalidad fue en Francia y el auto lo compartimos entre tres pilotos. Y mientras uno de mis compañeros de equipo hacía la partida, yo estaba sentado con todo el equipo (ingenieros, mecánicos, etc.). Es una experiencia nueva.

—Tu sueño es estar en la Fórmula 1, pero hoy compites en el GT3, que es un mundo totalmente distinto. ¿Sientes que te alejaste de esa meta final?

Así es, es cien por ciento distinto. Por eso, como comentaba antes, la meta cambia un poco. La carrera máxima y la categoría máxima vendrían a ser los Hypercar. Es un paralelo a Fórmula 1. La única diferencia es que Fórmula 1 es la categoría más conocida, es la categoría mejor vendida, entonces es la que ha sido siempre un poco más famosa. Pero estas categorías como el Hypercar, que es a donde estoy aspirando llegar y ganar la carrera de “Las 24 horas de Le Mans”, que es como el emblema de la categoría, es un camino distinto, pero eso no quita las posibilidades de poder trabajar en un entorno de Fórmula 1. No directamente como piloto, de repente primer piloto o segundo piloto, pero de repente trabajar con un equipo como Ferrari a largo plazo si se logran conseguir buenos resultados, entrar en el ecosistema un poco de Fórmula 1 y a lo mejor ayudar al equipo en la fábrica, en el simulador, hacer algunas sesiones en la pista privada que tiene también el equipo o de repente me mandarán a hacer alguna práctica uno en México o Abu Dhabi. Entonces es un enfoque un poco distinto. Por ello, mi meta ahora es llegar al Hypercar y ganar las “24 Horas de Le Mans” con Ferrari.

—¿Cómo te llegó la posibilidad de estar con la escudería Ferrari?

Me estuvieron siguiendo en mi año de Fórmula 3 y vieron mucho potencial. Y decidieron darme una oportunidad en una prueba en Portugal que fue a fines del año pasado. Fue una prueba que terminó saliendo muy pero muy bien y el equipo estaba muy contento, por lo que nos dijeron de la oportunidad de poder correr para ellos este año. Eso me dio mucha confianza en mi talento, en mí, en que sí lo podría lograr y bueno, al final mi trabajo es demostrarles a ellos que no han cometido ningún error y que podemos obtener buenos resultados. Y bueno, también obviamente hubo posibilidades, por ejemplo, de pasar a Fórmula 2. Al final es un deporte que demanda bastante, no solamente físicamente o con talento, sino también económicamente. Es un deporte muy complicado y al final se necesita el apoyo de auspiciadores. Es algo que es crucial, no se pudo dar la oportunidad para Fórmula 2 a pesar de tener las opciones, pero la verdad que el hecho de que me estén apoyando ahora en esta categoría igual demuestra el apoyo que estoy recibiendo de parte de mis auspiciadores que me llevan apoyando un buen tiempo y la verdad que estoy muy agradecido porque es gracias a Dios también que estoy en esta posición.

—¿Con qué piloto de Fórmula 1 sientes que te asemejas o como quién quieres ser?

Creo que actualmente el mejor piloto es Max Verstappen. Es el piloto que corre en diferentes disciplinas y en las disciplinas que corre lo hace excelente. Entonces, no es solamente Fórmula 1, pero en el auto que se sube va rápido, conoce muchísimo de todos los autos. Entonces es un piloto por el que tengo mucha admiración. Es un piloto completo y me gustaría ser un poco como él.

—¿Qué es lo que viene para ti ahora?

Seguimos en este campeonato, quedan ocho fechas más. La siguiente fecha es ahora en Monza, Italia, a fin de mayo. Estoy superemocionado porque es la carrera en casa de Ferrari y de mi equipo, AF Corse. Muchos me preguntaban si estoy nervioso, pero lo único que pienso es en motivación y felicidad. Recibir el apoyo de los fanáticos es una motivación extra. Luego buscaremos consistencia y otras victorias para tener un buen resultado en la general a fin de año. Pero también estoy superemocionado por nuestra carrera más importante, que es la carrera de “24 horas en Spa”, en Bélgica. Es la carrera más grande del campeonato y del mundo en lo que vienen a ser GTS. Hay como 72 autos en pista y van cerca de 250,000 personas. Será mi primera vez compitiendo en 24 horas, así que estoy superemocionado.

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