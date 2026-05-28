Por Marco Quilca León

Matías Zagazeta habla con la serenidad de quien empieza a encontrar su lugar en la élite del automovilismo mundial. Hace solo unas semanas, el piloto peruano celebró en Brands Hatch su primera victoria en el GT World Challenge Europe al volante de un Ferrari 296 GT3 del poderoso equipo AF Corse, la misma escudería que domina las 24 Horas de Le Mans. A los 21 años, y luego de dejar atrás el camino tradicional hacia la Fórmula 1, Zagazeta abraza un nuevo desafío: consolidarse en las carreras de resistencia y, algún día, ganar la prueba más prestigiosa del planeta.

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