El futuro del tenis tiene un brillo dorado y los chicos que han competido en los Juegos Panamericanos Junior lo han demostrado con la presencia en cuatro de las cinco modalidades. Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Christopher Li, Lucciana Pérez y Daianne Hayashida se adueñaron de los cuadros con 2 medallas de oro, 1 de plata hasta el momento y a lo largo de este sábado se pueden sumar algunas más - Bueno lucha por el oro y la clasificación a Santiago 2023 y Luccina con Daianna pelean por el bronce en singles-.

La jornada en Cali ha sido muy dura para cada uno de ellos, por eso el cansancio hizo mella en ellos. “Estaban felices, pero cansados. Por ejemplo, Lucciana venía de dos días de tres partidos cada día”, nos comenta Luis Núñez, periodista de “Diario Récord” que está en Cali cubriendo la presentación de los peruanos. “Todos los chicos, salvo Ignacio que quedó fuera en singles en su debut, han tenido una carga importante, porque mínimo han jugado dos partidos por día”, nos cuenta.

Pese a eso, el corazón pudo más y sacó fuerza para que los peruanos celebren en los podios con la presencia de un compatriota en cada uno de los podios en competencia. No son casualidad esos resultados. Es un trabajo de los chicos que vienen haciendo desde pequeños con el apoyo de sus clubes y de la Federación Peruana de Tenis, con los recursos que siempre son escasos cuando se piensa en estar en el más alto nivel.

“Son chicos con bastante potencial, con mucho nivel”, nos dice Tupi Venero, capitán del equipo de Copa Davis, quien se considera como el ‘padre tenístico’ de Gonzalo, Ignacio y Christopher ya que fue su profesor. “Estamos ante una muy buena camada. Los chicos tienen muy buen potencial técnico”, asegura Jorge Salinas, especialista en la materia que conduce el portal Tenis Al Máximo.

“A Lucciana la conocemos desde hace mucho tiempo. Viene trabajando bajo las órdenes de Percy Melzy y tiene muy buen arraigo técnico. Hayashida viene bien, con Laura Arraya”, nos dice también Jorge Salinas, sobre las representantes femeninas. El mismo Tupi destaca a las chicas. “Lulu está muy bien y Hayashida también. Tiene la cultura japonesa que es muy ordenada. Esta es una excelente generación”, nos dice.

Tenista Edad Ránking ITF Títulos 2021 Gonzalo Bueno 17 18 JA Milan

J3 San José

J3 San José (dobles)

JB1 Armenia (dobles)

J1 Barranquilla Ignacio Buse 17 22 J4 Guatemana (dobles) Christophe Li 18 132 J4 Lima

J4 La Libertad

J4 Guatemala

J4 Lima (dobles)

J4 LIma (dobles) Lucciana Pérez 16 97 femenino J4 Lima

J4 Lima

J3 Bogotá (dobles)

J4 Lima (dobles) Daianne Hayashida 18 195 Semis JB1 Armenia Fuente: ITF - itftennis.com

El primer análisis va sin duda por lo que puedan aportar los chicos al equipo de la Copa Davis. La conclusión es clara. Pronto estarán dentro de los seleccionados, pero se tiene que dar el proceso en el que se vayan uniendo al grupo. “Esta generación se va a pegar a la generación de Varillas, Álvarez, Panta, Huertas del Pino. Estos chicos van a jugar la Davis en tres o cuatro años”, nos dice Tupi. Esta espera se debe a que ya ellos deben dejar los torneos juniors y competir en los profesionales.

“Ellos poco a poco se van a ir insertando en el grupo y cuando a uno le toque reemplazar al otro no se va a sentir el cambio, como pasó con Lucho Horna y el ‘Chino’ Miranda, que en diez años no aparecía nadie. Esto no va a ocurrir porque los chicos se vienen potenciando bien”, agrega Jorge.





Sobre las características de algunos de ellos, para Yeltsin Ramírez, de “Tenis Perú”, Hayashida destaca “por su buena derecha. Su revés es su mejor golpe, pero hace daño con su derecha”, nos comenta. “Gonzalo Bueno ganó este año el JA de Bonfiglio (Milán), que es como ganar un Masters 1000 del ATP. Él ya sumó sus primeros puntos ATP y es top 900 en dobles con Ignacio Buse. Ellos vienen jugando desde los 12 años, han crecido juntos. Se ve la madurez y crecimiento”, comenta Yeltsin. “A Buse le está costando cerrar en momentos claves”, agrega.

“El próximo año Gonzalo va a estar en el top ten mundial y Buse 11-12. Gianluca Ballota, que no fue a los Panamericanos por ránking, entre los 30 primeros. En chicas igual, entre las 50 mejores. Es una generación buenísima y hay que cultivarla. El IPD debe poner un grano de arena ahí”, nos explica Tupi Venero.

Tupi Venero - Capitán Copa Davis - Tenis en Juegos Panamericanos Junior

Lo que nos dice es que el 2022, los chicos deben dejar de competir solo algunos torneos importantes Junior y pasar a jugar los Futures, donde se encontrarán con jugadores de mayor edad y crecimiento. “Para eso necesitan una preparación adecuada. Para dar ese salto de calidad debe haber un salto de calidad en su entrenamiento, entrenadores, presupuesto. Tienen que aprovechar y tratar de jugar la mayor cantidad de torneos Future y en la medida que van logrando puntos van trepando a los Challenger”, nos explica el capitán de la Copa Davis.

Esto quiere decir que se debe proyectar a trabajar con esos chicos, los varones y damas. Que el IPD, la Federación de Tenis y la empresa privada apueste por ellos para que el tenis siga creciendo. Ya lo demostró Juan Pablo Varillas con sus victorias a nivel ATP, el equipo de la Davis venciendo a Suiza y Bosnia para meterse en la lucha por Las Finales, o los jóvenes jugando los Grand Slam Junior. Talento hay, solo hay que apoyarlos.

