Gonzalo Bueno (214º ATP) comienza su participación en el Australia Open este domingo 11 de enero (lunes 12 para el país oceánico) enfrentando a Nikoloz Basilashvili (107º ATP), por la primera ronda de la ‘qualy’ del primer Grand Slam del año.

El tenista peruano se medirá contra el georgiano desde las 9:00 p.m. (aproximadamente) en el tercer turno del Court 5. La transmisión del partido se podrá ver por la señal de Disney Plus.

Para Bueno, este compromiso significa un reto enorme en su camino por avanzar al cuadro principal del Australia Open. Será la primera vez que enfrente a Basilashvili y buscará la manera de repetir lo bueno que hizo el año pasado.

Por su parte, el georgiano cerró temporada 2025 en Shanghai y cayó en su debut 2026. No obstante, en qualys de Gran Slam del 2025, tuvo el récord de 10-1, superando las rondas de clasificación de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

🎾🇵🇪 ACCIÓN DE PERUANOS | Domingo 11 de enero



Bienvenidos a la primera edición del año del bloque donde dictamos la agenda del día para nuestros tenistas peruanos.



Hoy debuta Gonzalo Bueno en la Qualy del Abierto de 🇦🇺 Australia. Va contra 🇬🇪 Nikoloz Basilashvili en el tercer… pic.twitter.com/WIRAVr920t — DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) January 11, 2026