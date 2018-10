Este lunes empieza el cuadro principal del Lima Challenger Copa Claro 2018 y dos peruanos tienen su presencia asegurada en la primera ronda. Juan Pablo Varillas y Nicolás Álvarez recibieron una wild card para ser parte del evento principal de singles.

Sin embargo, a ellos se puede sumar el nacional Conner Huertas del Pino, quien puede lograr un cupo su este lunes supera la tercera ronda de la qualy.



El nacional, de 22 años que radica en Estados Unidos, ya ha superado dos rondas de la clasificación. En la primera superó por 6-3, 5-7 y 7-5 al estadounidense Blanch mientras que este domingo superó en la segunda fase al brasileño Orlando Luz por 6-3 y 6-2.



Este lunes, desde las 10 a.m. se mide ante el argentino Andrea Collarini por un lugar en el cuadro principal, donde esperan los compatriotas Juan Pablo Varillas y Nicolás Álvarez.



Este ATP Lima Challenger Copa Claro tiene como atractivo a la presencia de tres tenis Top 100 de ránking ATP. Pablo Cuevas (66), Federico Delbonis (91) y Guido Andreozzi (99) son quienes generan expectativas, así como la llegada del español Pablo Andujar.



Mientras, en el cuadro de dobles, los peruanos formaron estas parejas y este lunes empezarán a jugar.

Mauricio Echazú (PER) / Junior Ore (PER)

Nicolás Álvarez (PER) / Juan Pablo Varillas (PER)

Conner Huertas del Pino (PER) / Arklon Huertas Del Pino (PER)

Facundo Bagnis (ARG) / Sergio Galdos (PER)