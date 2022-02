Peng Shuai, deportista de nacionalidad china, sostuvo su primera entrevista a un medio internacional luego de reportar su desaparición en su país y que, se haya especulado en redes sociales sobre la relación forzada que habría tenido con un dirigente chino .

En ese sentido, la tenista de 36 años contó su verdad para el medio deportivo L’Equipe. La charla lo mantuvo con dos periodistas y se publicó este martes 7 de febrero. Además de ello, señala que nunca sufrió una agresión sexual .

Durante la entrevista reveló su retiro deportivo y la cena que se tuvo con Thomas Bachpresidente, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). “Me preguntó si yo pensaba volver a la competencia, cuáles eran mis proyectos, lo que yo anticipo, etcétera”, explicó Peng en un hotel dentro de la burbuja olímpica de Pekín.

(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

PENG SHUAI AFIRMA QUE NUNCA DESAPARECIÓ

Peng Shuai aprovechó la oportunidad para desmentir lo que se informó en primera instancia tras desaparecer. “Simplemente, mucha gente como mis amigos y gente del COI me enviaron mensajes y me era imposible responder tantos mensajes. Pero con mis amigos cercanos sigo en contacto estrecho, he hablado con ellos, respondido a sus mensajes, y también con la WTA”, agregó.

Como se recuerda, la denuncia pública apareció a través de la red social Weibo, luego de que la tenista desapareciera del ojo público durante varias semanas. Esto despertó la preocupación de sus seguidores iniciando un sinfín de especulaciones.

Peng Shuai : « Ma vie est comme elle doit être : rien de spécial »



La joueuse de tennis s'exprime pour la première fois dans un média international et indépendant depuis sa réapparition publique et le tourbillon qui a accompagné son message du 2 novembre. https://t.co/0mPXJBcY3s pic.twitter.com/rZbRlZxN8a — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 6, 2022

ENTREVISTA DE L’EQUIPE A PENG SHUAI

“¿Agresión sexual?”

Peng desmintió en la entrevista que hubiera denunciado una “agresión sexual”.

“¿Agresión sexual? Yo nunca he dicho que alguien me haya hecho sufrir alguna agresión sexual ”, insistió.

Tras ser consultada por qué eliminó el mensaje de denuncia, respondió “porque así lo quise”.

“Mi vida ha sido como tiene que ser: nada especial”, comentó la tenista ante la pregunta sobre su vida después de noviembre.

“Primero quisiera que la gente realmente entienda quién soy: soy una chica normal, una tenista perfectamente ordinaria. A veces estoy serena, a veces feliz, a veces triste. Puedo sentirme muy estresada o bajo mucha presión (...) Todos los sentimientos y reacciones que tienen las mujeres, yo las siento también”, expresó.

RETIRO PROFESIONAL

En la entrevista anunció el fin de su carrera profesional, salvo, tal vez, “en un equipo de veteranas”, dijo entre risas.

“El tenis cambió completamente mi vida, me dio alegrías, desafíos y mucho más (...) Incluso si no participo más en competencias profesionales, siempre seré jugadora de tenis”, sostuvo.

Tras la denuncia, la jugadora apareció solamente en algunos videos en los que asistía a eventos deportivos, aunque no disipó los temores sobre su plena libertad de movimiento.

Conforme a los criterios de Saber más