Tensión por un casco: Rivers amenazó con no pelear contra Roro en La Velada del Año 6 | VIDEO

La conferencia de prensa previa a La Velada del Año 6 estuvo lejos de ser una simple presentación de los combates. Cuando todos esperaban los tradicionales cruces de palabras entre los participantes, la mexicana Sammy Rivers sorprendió al dejar en duda su pelea frente a Roro, luego de cuestionar el casco especial que utilizará su rival durante el combate.

La polémica comenzó cuando Rivers aseguró que desconocía que la influencer española pelearía con un casco que incluye una protección adicional en la nariz. Según explicó, su equipo recién se enteró durante la reunión de boxeadores y consideró que la situación representaba una desventaja.

“Siento que es bastante injusto. Es un casco con una superficie completamente dura. No nos habían informado nada”, manifestó la creadora de contenido.

La española recordó que fue operada de la nariz hace aproximadamente un año y que sus médicos le recomendaron evitar cualquier golpe directo en esa zona. “No es que me apetezca usar ese casco. Es que no puedo recibir impactos en la nariz y eso lo sabíamos todos”, afirmó.

Para aclarar la situación, Sándor Martín, entrenador y asesor técnico del evento, explicó que el casco fue autorizado después de varias revisiones. Contó que los modelos habituales no protegían correctamente a Roro, por lo que se le pidió buscar una alternativa que cumpliera con los requisitos de seguridad.

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