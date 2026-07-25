Tensión por un casco: Rivers amenazó con no pelear contra Roro en La Velada del Año 6 | VIDEO
Tensión por un casco: Rivers amenazó con no pelear contra Roro en La Velada del Año 6 | VIDEO
Por Redacción EC

La conferencia de prensa previa a La Velada del Año 6 estuvo lejos de ser una simple presentación de los combates. Cuando todos esperaban los tradicionales cruces de palabras entre los participantes, la mexicana Sammy Rivers sorprendió al dejar en duda su pelea frente a Roro, luego de cuestionar el casco especial que utilizará su rival durante el combate.

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