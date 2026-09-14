El deporte peruano sumó un nuevo motivo de orgullo en el inicio de las competencias individuales. La representante nacional Faviana Gavidia completó una destacada participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al conquistar la medalla de bronce en la división de 49 kg femenino de levantamiento de pesas, consolidando la tercera presea para la delegación del Team Perú en el certamen multidisciplinario.

En una reñida batalla sobre la plataforma, la pesista peruana exhibió gran temple técnico y solidez física para mantenerse dentro de los puestos de podio desde los primeros intentos. Gavidia registró una marca de 65 kilogramos en la modalidad de arranque y redondeó su desempeño con 85 kilogramos en el envión, alcanzando un total acumulado de 150 kilogramos que le permitió asegurar la tercera ubicación del podio continental.

Así fue el tercer intento de la representante peruana Fabiana Gavidia, quien logró levantar 65 kg en arranque durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 🇵🇪🏋️‍♀️



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🖥️ 𝑆𝑖 𝑎𝑢́𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟, 𝑝𝑖𝑑𝑒 𝑇𝑉 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔… pic.twitter.com/9thZ8LB0kX — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 14, 2026

Con esta importante conquista de Faviana Gavidia, la delegación peruana continúa sumando preseas en el medallero general de los ODESUR Santa Fe 2026. La cosecha del representativo patrio refleja el alto nivel de preparación con el que arribaron los deportistas nacionales a esta cita, que sirve además como un termómetro trascendental dentro del ciclo olímpico.