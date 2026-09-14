Faviana Gavidia gana el bronce en levantamiento de pesas en los Juegos UDESUR 2026.
Faviana Gavidia gana el bronce en levantamiento de pesas en los Juegos UDESUR 2026.
Por Redacción EC

El deporte peruano sumó un nuevo motivo de orgullo en el inicio de las competencias individuales. La representante nacional Faviana Gavidia completó una destacada participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al conquistar la medalla de bronce en la división de 49 kg femenino de levantamiento de pesas, consolidando la tercera presea para la delegación del Team Perú en el certamen multidisciplinario.

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