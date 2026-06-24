Un terremoto de 7,5 grados de magnitud sacudió este miércoles a Venezuela y sorprendió a jugadores, árbitros y seguidores que asistían al partido entre Senadores y Marineros por la Liga Mayor de Béisbol Profesional. El movimiento telúrico obligó a suspender el encuentro y a evacuar el estadio Universitario de Caracas en medio de escenas de tensión y desconcierto.

El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo el partido se detiene por varios segundos mientras los asistentes reaccionan al temblor.

Pánico en Caracas: un terremoto interrumpe un partido de béisbol y deja daños estructurales. Foto: Captura de video/@AlertaNews24/X

El encuentro entre Senadores y Marineros transcurría con normalidad cuando el fuerte movimiento comenzó a sentirse en la capital venezolana. Jugadores y el público asistente abandonaron rápidamente el recinto deportivo como medida de precaución.

Las imágenes del incidente se viralizaron en cuestión de minutos debido a la magnitud del sismo y al impacto que generó la interrupción de un evento deportivo en pleno desarrollo.

🇻🇪 | 7,1 | Vídeo del momento del terremoto sorprende a un partido de béisbol en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/YuMTuQ8xDM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

El epicentro del terremoto estuvo cerca de Morón

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto tuvo una magnitud de 7,5 y su epicentro se ubicó a 21 kilómetros al este de Morón, a unos 200 kilómetros de Caracas, con una profundidad de 10 kilómetros. La escasa profundidad del movimiento hizo que el sismo se sintiera con gran intensidad en la superficie y provocó escenas de pánico en distintos puntos del país.

Tras el sismo principal se registraron varias réplicas y algunas zonas de Caracas quedaron sin suministro eléctrico. Además, las autoridades venezolanas informaron sobre los primeros daños estructurales. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el despliegue de equipos de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales.

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