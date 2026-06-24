Fuerte sismo en Venezuela interrumpe partido de béisbol en Caracas y obliga a evacuar el estadio. Foto: Captura de video/@AlertaNews24/X
Fuerte sismo en Venezuela interrumpe partido de béisbol en Caracas y obliga a evacuar el estadio. Foto: Captura de video/@AlertaNews24/X
Por Redacción EC

Un terremoto de 7,5 grados de magnitud sacudió este miércoles a Venezuela y sorprendió a jugadores, árbitros y seguidores que asistían al partido entre Senadores y Marineros por la Liga Mayor de Béisbol Profesional. El movimiento telúrico obligó a suspender el encuentro y a evacuar el estadio Universitario de Caracas en medio de escenas de tensión y desconcierto.

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