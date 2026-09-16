Nicolás Pacheco hace historia y consigue su cuarto oro consecutivo en los Juegos Odesur. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Nicolás Pacheco hace historia y consigue su cuarto oro consecutivo en los Juegos Odesur. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

Nicolás Pacheco volvió a hacer historia para el deporte peruano. A sus 32 años, el tirador nacional conquistó la medalla de oro en la prueba de Skeet masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y alcanzó un logro inédito: se consagró tetracampeón de esta competencia.

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