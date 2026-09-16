Nicolás Pacheco volvió a hacer historia para el deporte peruano. A sus 32 años, el tirador nacional conquistó la medalla de oro en la prueba de Skeet masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y alcanzó un logro inédito: se consagró tetracampeón de esta competencia.

La definición se disputó en el Centro Internacional de Tiro de Santa Fe, donde Pacheco terminó la final con 34 puntos. El representante peruano superó al argentino Federico Gil, quien obtuvo la medalla de plata con 32 unidades, y al chileno Héctor Flores, que completó el podio con 28 puntos.

El triunfo en Argentina amplía una racha que comenzó hace más de una década. Pacheco ya había conseguido el oro en Skeet masculino en Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Con la nueva victoria en Santa Fe, el integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD suma cuatro títulos consecutivos en esta competencia.

🥇🇵🇪 ¡𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮́𝘀 𝗣𝗮𝗰𝗵𝗲𝗰𝗼 𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗼!



El peruano, integrante del programa Ciclo Olímpico Los Ángeles 2028 del IPD, se consagró tetracampeón suramericano en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026, sumando la tercera medalla de oro para el Perú en tiro… pic.twitter.com/4Q10JbO6Tz — ipdperu (@ipdperu) September 16, 2026

La actuación peruana en tiro deportivo también tuvo otro motivo de celebración. Daniella Borda, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, se quedó con la medalla de bronce en Skeet femenino, luego de completar las ocho series de la competencia con un total de 20 puntos.

Así, Pacheco y Borda dejaron una nueva jornada destacada para la delegación peruana en Santa Fe 2026. El tetracampeonato del tirador nacional y el bronce conseguido por Borda permitieron al tiro deportivo sumar dos preseas más para Perú en los Juegos Suramericanos.

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