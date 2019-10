Thais Fernández no pudo celebrar su primer gran logro deportivo en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica. Al poco tiempo de colgarse la medalla de oro se enteró que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) le había retirado a ella, y a otros 146 atletas, el apoyo económico a través del Programa de Ayuda al Deportista (PAD). Una vez que arribó a la capital, se sumó a la lucha para que se reconsidere la polémica postura. Días después, el esfuerzo desplegado dio sus frutos: el IPD dio marcha atrás y declaró la nulidad del retiro de la subvención económica. La decisión dejó tranquila, pero no conforme a Thais, quien en diálogo con El Comercio explicó que la “presión mediática ha servido muchísimo” para que todos conozcamos la realidad de cada uno de los deportistas.

- ¿Qué tan complicado fue afrontar el Panamericano de Gimnasia Aeróbica?

Fue muy difícil afrontarlo, porque si bien la categoría en la que participo es individual, es una de las más demandantes. Por el lado personal, me lesioné entrenando a comienzos de agosto; me desgarré la pantorrilla y me costó dos meses recuperarme. Tuve la competencia sudamericana, en la que no pude participar. Parecía un desgarro simple pero terminó siendo más complicado. Cuando por fin estaba bien, me quedaba una semana y media para el Panamericano. Entonces decidí entrenar con todo. Fui con la idea de dar lo mejor de mí.

Thais Fernández, además de la medalla de oro, logró la presea de bronce en trío panamericano. (Foto: José Rojas / El Comercio)

- ¿No fue un poco arriesgado participar después de haber estado lesionada?

Sí, pero estuve en rehabilitación. Lógicamente, el primer día en que los doctores me dijeron que ya podía entrenar, no hice todo. Comencé de manera progresiva y midiéndome a mí misma. Fue una semana complicada, porque también hay nervios de por medio sabiendo que tienes una competencia, en la cual tienes que dar lo mejor. Tengo una rutina que llevo haciéndola todo el año. Por ese lado me sentía segura con mis movimientos. No me costó mucho reincorporarme. Me sentí bien. No esperaba quedar en primer lugar. Estoy muy contenta, porque es mi primera medalla de oro panamericana. Después de nueve años de carrera deportiva puedo quedar en primer lugar.

- En la final te impusiste ante dos dueñas de casa…

Sí. Fue ante Daniela Pinto y Daiana Nanzer. Las dos son muy buenas gimnastas. En el caso de Daiana, ella cuenta con una trayectoria demasiado grande, porque logró pasar a las finales de los mundiales. Es una referente para mí. La veía como un ejemplo a seguir. Me siento feliz de compartir el podio con las dos.

- La felicidad duró poco luego de que se conociera, en ese momento, el retiro de la subvención económica por parte del IPD a 147 deportistas...

Sí. Al comienzo me afectó ver la noticia. El fundamento que tomó el IPD para dejar a los deportistas de lado fue que no obtuvieron medallas dentro de un periodo de seis meses. Me pareció mal. Cada deporte tiene un calendario diferente. Este año he participado en dos Copas del Mundo. Logré quedar dentro de las ocho primeras. No consideraron ránkings o récords. Simplemente se basaron en las medallas.

- ¿Pudiste conversar con el presidente del IPD cuando te enteraste del caso?

No conversé con el presidente. Sé que se reunió con los deportistas. No pude asistir porque estaba regresando de Argentina.

- Al final se derogó la polémica medida. ¿Crees que la presión mediática de los deportistas afectados fue clave para este cambio de postura?

La presión mediática ha servido muchísimo. Estoy muy impresionada por cómo los medios nos han estado dando visibilidad y cuantas personas se han unido a nosotros compartiendo nuestros casos. La difusión es importante para que todas las personas conozcan sobre esta realidad y al final se genere una presión más grande por exigir el apoyo que merecemos.

- El presidente del IPD aseguraba que desconocía de esta controversial medida, mientras que el exdirector nacional Víctor Aspíllaga lo refutó. ¿A quién creerle?

Yo me mantengo al margen en el tema de las posiciones.

- Muchos deportistas alzaron su voz.

Estaban frustrados. Sintieron que el Perú les dio la espalda después de haber dedicado tanto al deporte. La vida de nosotros gira alrededor de los entrenamientos y las competencias.

Thais Fernández lleva exactamente nueve años de trayectoria en el mundo de la gimnasia aeróbica. (Foto: José Rojas / El Comercio)

- A partir de este contexto se creó la Asociación de Deportistas del Perú. ¿Qué opinas al respecto?

Me gusta la idea de crear una asociación de deportistas para así estar todos unidos y de esta manera velar por un apoyo que sea realmente justo para nosotros.

- ¿Cuáles son los próximos eventos a los que acudirás?

Estaré en un Open Mundial en Bulgaria. Esta competencia es muy buena para participar, porque el próximo año es el campeonato mundial de gimnasia aeróbica, que se realiza cada dos años. Sirve como preparación para competir con los países que son potencia. Antes de esa copa que te comento, tengo un circuito en Portugal y Japón.

- Para muchos deportistas, el máximo sueño es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Conociendo que la gimnasia aeróbica no está incluida en el programa, ¿cuál es tu motivación?

Buscamos que sea olímpico. No depende tanto de nosotras. En sí la modalidad aeróbica no es tan conocida, pero podemos empezar a difundirla para que nos consideren. Por el lado personal, uno de mis objetivos a largo plazo es quedar en el podio de un mundial.

- ¿Consideras que en nuestro país se le da mayor importancia al fútbol con respecto a otros deportes?

Creo que sí es cierto que le dan más importancia al fútbol. Deberían darle más importancia a otros deportes que no se conocen mucho como la gimnasia aeróbica. En sí no es un problema en el Perú sino a nivel mundial, porque no es una modalidad muy conocida; es relativamente nueva.