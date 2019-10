En la última semana, 147 deportistas se vieron afectados al ser exonerados del programa PAD, el cual se encarga de apoyar económicamente a los deportistas peruanos. Thaís Fernández, gimnasta nacional, no dudó en publicar a través de redes sociales su malestar y exigir que se “evalúen los casos de forma particular”.

“Todos nosotros (deportistas) entregamos nuestra vida al deporte para traer los mejores resultados a Perú y no es justo que nos quiten el apoyo. No tiene sentido el reglamento del PAD, que evalúen nuestros resultados cada 6 meses, ¿que pasa si no tenemos competencias en las cuales participar?”, precisó en su cuenta oficial de Facebook.

Thaís comentó las razones por las cuales no pudo estar presente en el último sudamericano (lesión) y que debido a ello no logró conseguir una medalla en los último semestre y que este no era motivo suficiente para ser retirada del PAD, pues desde el el 2011, “siempre consigo ganar medallas en campeonatos panamericanos, sudamericanos y ‘opens’”.

“No es posible que evalúen nuestro “rendimiento” bajo un reglamento general cuando todos los deportes tienen calendarios diferentes. No tiene sentido, deberían de evaluar los casos de forma particular, porque cada deporte es una realidad diferente, distintos niveles de competencia y por eso deberían apoyar a los deportistas que damos y sacrificamos tanto por representar a Perú”, enfatizó.

Finalmente, la deportista nacional reconoció que la federación de su disciplina la viene apoyando a que pueda reintegrarse al PAD, gracias a la medalla de oro conseguida en el último campeonato Panamericano de Gimansia.