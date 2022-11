La gimnasia llegó a la vida de Thais cuando aún era muy pequeña. De hecho, fue en la rama artística donde comenzó su historia con ese deporte. Era una oportunidad olímpica para crecer, pero ella no se sentía tan cómoda, feliz y satisfecha, hasta que conoció la disciplina aeróbica.

Cuando apenas tenía 11 años, le pasaron la voz para aventurarse en Gimnasia Aeróbica, una rama que aún no estaba bien desarrollada en el país. No dudó ningún segundo y, rápidamente, le encantó. Así, tuvo sus primeras experiencias nacionales y su concepto de la disciplina fue cambiando con el pasar del tiempo. En el 2010 viajó a su primera competencia internacional y ya nada la podía frenar.

“Cuando comencé a salir a competencias me di cuenta que en verdad yo quería llegar a ser de las mejores. Desde ahí, he entrenado un montón a conciencia para poder lograrlo”, recalca Thais.

Thais Fernández habla sobre sus inicios en Gimnasia Aeróbica

Y así fue. Su gran esfuerzo y sacrificio dio bastantes frutos. Además de ser múltiple Campeona Nacional, la gimnasta peruana se ha consagrado con el oro sudamericano en 2018; también ganó el Campeonato Panamericano del 2019, se colgó la medalla de plata en el Abierto Plovdiv Cup Bulgaria 2019, entre otros logros más antes de que llegara la pandemia a nuestras vidas.

Retomar la acción después de cuarentenas, miles de adversidades y angustias incesantes fue demasiado difícil para cualquier deportista nacional. Pero Thais volvió a lo grande y en noviembre del 2021 demostró otra vez que es la mejor sudamericana en su disciplina.

En la ciudad Ibagué de Colombia, Thais protagonizó una excelente performance individual que le permitió subirse a lo más alto del podio, dándole otra alegría dorada en nuestro país. También ganó la medalla de plata en Trío Senior, modalidad en la que compitió junto a Maricielo Toledo y Rafaella Danovaro.

“Estas dos medallas significan un montón para mí. Después de dos años que han sido durísimos por la pandemia y que el año pasado no se pudo competir en nada, ha sido como empezar de cero. Todo me ha costado más. Este Sudamericano ha sido bien importante por ese lado, porque ha sido como retomar el ritmo que había perdido”, expresó.

Thais Fernández se consagró con el oro en el último Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica

Un mes después, Thais compitió en el Campeonato Panamericano y no pudo repetir el éxito del 2019. Tuvo que conformarse con la medalla de plata en la competencia, pero esto no le hizo tirar la toalla. Todo lo contrario. Este año, fue en busca de su revancha y logró bañarse de oro.

Tras reafirmarse como campeona sudamericana en agosto reciente, la peruana viajó con mucha ilusión a Cúcuta, Colombia en los días finales de octubre y, como de costumbre, dejó el nombre del país en lo más alto. Su presea plateada del año pasado ahora se pintó de dorado. Además, consiguió un segundo lugar y tercer lugar en las modalidades de ‘grupo’ y ‘trío’ respectivamente.

Adversidad, lesiones, escaso apoyo, rifas...

Siempre hay momentos adversos en la carrera de cualquier deportista. Es inevitable. Thais Fernández, por ejemplo, sufrió un revés muy duro en el 2019. Una lesión le privó de algunas competencias importantes y casi se queda fuera del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Aquel año se vivió un capítulo muy tenso en el IPD. Muchos deportistas fueron retirados del PAD y se quedaron sin el apoyo del principal ente deportivo nacional. Sin embargo, ante la presión mediática, se logró anular esa medida.

Thais casi se convierte en una de las afectadas. En el 2019 padeció un desgarro en la pantorrilla y su recuperación llevó más tiempo de lo previsto. “Se demoró bastante en cerrar y no podía hacer absolutamente nada”, explica.

No obstante, logró recuperarse a tiempo para competir en el Campeonato Panamericano y fue ahí donde consiguió darle vuelta a esa situación de angustia con una medalla de oro muy importante para ella y para el país.

En medio de la felicidad -después de la aflicción vivida por la lesión-, Thais se enteró que le iban a quitar el apoyo económico del PAD, pero gracias a la presea conseguida en Argentina reconsideraron esa decisión. “No me pareció justo”, manifiesta disgustada.

En los últimos dos años, en casi todas las ramas de Gimnasia, hubo bastantes problemas por el corte presupuestal que sufrió la Federación de dicho deporte. De hecho, muchos gimnastas no pudieron competir por falta de presupuesto en el 2021. Otros tuvieron que costearse los gastos del viaje para poder disputar los certámenes.

En este 2022 la historia fue prácticamente la misma. Thais y más de 20 gimnastas detrás de ella estaban listas para competir en junio en el Mundial de Guimarães, Portugal, pero asegurar su presencia en este importante torneo no fue tan fácil como podían esperar. No por falta de talento, sino por falta de dinero.

Todas se unieron para conseguir los fondos necesarios para poder viajar a la competencia. Entre rifas y donaciones, hicieron todo lo posible para cumplir su sueño, un esfuerzo extra que Thais ya se había acostumbrado hacer en sus inicios.

Porque Thais, antes de contar con el apoyo de sponsors gracias a sus logros, también tuvo que ver la forma de recursarse (injustamente). De pequeña, no solamente debía convencer a los jurados con sus rutinas aeróbicas, sino también a los transeúntes del Jockey Plaza a que le colaboraran con rifas que le ayuden a solventarse en sus competencias.

“En esa época no existían tanto las redes sociales como ahora. Era algo mucho más directo, me acercaba a las personas y les explicaba que era de la selección nacional de gimnasia aeróbica y les ofrecía rifas a 10 soles para poder pagar mi viaje. Yo era una niña y ya tenía todo un discurso pensado para convencer a las personas que me compren, aunque a veces no lo hacían”, recuerda.

Finalmente, se logró el objetivo, pero de igual forma es lamentable el escaso apoyo que existe en este tipo de disciplinas en el Perú. Thais, por su parte, cuenta con sponsors importantes como Nike, que apuesta por su talento. Sin embargo, no todas tienen la misma suerte.

“Se necesita del apoyo para poder ganar experiencia, competir y al final obtener los resultados que el país y la Federación quieren que obtengas. Primero se tiene que invertir en el deportista y luego recibir los resultados. No primero recibir resultados y luego recién invertir en el deporte”, critica.

Thais Fernández opinó sobre el Programa de Apoyo al Deportista (PAD)

Inspiró un camino mundialista

Los éxitos de Thais son palpables. Desde corta edad se ha hecho un lugar entre las mejores del continente y, no casualmente, se convirtió en la primera peruana que compite en un Mundial de Gimnasia Aeróbica.

En el 2012, Thais Fernández trazó el camino mundialista para el Perú en su disciplina. A partir de su primera participación en un certamen de tal magnitud, le abrió las puertas a demás gimnastas aeróbicas del país.

Así, desde el 2014, Thais suele ir acompañada de varias compañeras en la delegación peruana a las citas Mundiales. Personalmente, ella ya disputó seis de estos certámenes, aunque todavía no ha conseguido pasar a las finales, su principal objetivo. “Mi objetivo es clasificar dentro de las ocho primeras”, explica. Eso sí, su mejor participación fue en la edición del 2018, que logró el puesto 11 de la competencia.

Thais Fernández abrió el camino para la Gimnasia Aeróbica del Perú en los Mundiales

En el 2021 se disputó el Mundial que se había suspendido un año antes debido a la pandemia y no protagonizó la participación deseada. Pese a que, poco a poco, se hizo un lugar entre las mejores del mundo, la falta de actividad le pasó factura. “Caí para abajo de nuevo por un montón de factores”, dice.

En este 2022, volvió a intentarlo y mejoró mucho su actuación con respecto al Mundial anterior. Se posicionó entre las 16 mejores del certamen con una gran performance, pero esto no queda ahí. Próximamente buscará llegar más lejos de lo que ya llegó. Le sobra madera.

“Porque si realmente queremos algo, siempre valdrá la pena intentarlo, una y otra vez, las veces que sea necesario hasta que salga bien”, piensa. Y, entonces, el sueño mundialista continúa.