Thalia Valdivia dejó bien en alto el nombre del Perú. Obtuvo la mejor posición (18°) de una latinoamericana en los Juegos Olímpicos al ubicarse dentro de las mejores 20 atletas de la competencia, concretando una destacada participación en París 2024.

“Emocionada por estar presente aquí (Juegos Olímpicos), lo dejé todo en esta competencia y estoy feliz por eso”, indicó tras finalizar la prueba.

La atleta huancaína cruzó la meta en el puesto 18 de la disciplina luego de registrar un tiempo de 2h29min01s, mientras que Gladys Tejeda llegó en la posición 56 y Luz Mery Rojas culminó en el puesto 62.

Sobre el aliento de los peruanos. “Fue bastante grande, me decían ‘vamos, Valdivia’ o ‘vamos, Perú' durante toda la ruta. Me motivó y me dio las fuerza para seguir dándole”, agradeció.

“Nunca me imagine nunca estar en unas olimpiadas. He cumplido un sueño y estoy feliz”, finalizó.

En un final emocionante y memorable para clausurar el atletismo de los Juegos de París, la neerlandesa Sifan Hassan se colgó el oro olímpico de maratón, este domingo, después de haber obtenido bronces en el estadio en los 5.000 y los 10.000 metros.

Sifan acabó la mítica distancia de 42,195 km con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 55 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico, y relegando a la plata a la etíope Tigst Assefa (2h22:58) y al bronce a la keniana Hellen Obiri (2h23:10).