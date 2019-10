Polideportivo







WWE SmackDown EN VIVO vía Fox Sports 3: The Rock reaparecerá esta noche en el show de la marca azul The Rock regresa a la WWE: hoy (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 3) el popular Dwayne Johnson aparecerá en el estreno del renovado SmackDown. El también actor no será la única superestrella que estará en el show