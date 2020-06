The Undertaker fue entrevistado recientemente por el medio 5-time New York Times con el fin de promocionar el cuarto episodio de su documental “The Last Ride”. El luchador habló de su carrera y resaltó a The Rock como una de las superestrellas que más creció en la etapa que fue un talento de WWE.

“Es fácil, es realmente fácil de responder a esa pregunta. La estrella más grande del mundo, The Rock”, declaró Undertaker. “Entró en el Madison Square Garden con el nombre de Rocky Maivia y, por dios, fue horrible, lo dejaron en cuertos desde el principio. El Garden es despiadado y simplemente le dejaron hacer. No tenía idea de lo carismático que sería, y pensé que no estaría en WWE por mucho tiempo”.

The Undertaker reveló que el fin de su racha en WrestleMania fue idea de Vince McMahon. (WWE)

Fue en marzo de 1998 que The Rock dejó la Nation of Domination después de 2 años y se convirtió en la estrella que construyó su propio legado. The Undertaker cuenta que The Rock se mostró como un luchador con cualidades distintas en el terreno de desarrollo. Luego de esto, era un hecho que no pasaría mucho tiempo antes de convertirse en un luchador destacado.

“No le tomó mucho tiempo cambiar la situación. Una vez que llegó a Nation of Domination dio un vuelco”, declaró The Undertaker. “Cuando comenzó a despuntar con ellos, sabía que no iba a estar en el grupo por mucho tiempo. Se notaba que estaba destinado al éxito”, contó.

