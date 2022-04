Conforme a los criterios de Saber más

El Salón de la Fama de la WWE se realiza una noche antes de WrestleMania para aprovechar la presencia de los fanáticos de todo el mundo. En esta ocasión, Dallas es el epicentro de la lucha libre y cuenta con seguidores y medios de los cinco continentes. El Comercio estuvo en la inducción de The Undertaker al Hall of Fame en una ceremonia que tuvo muchos condimentos: el primer show –SmackDown– fue bastante discreto y provocó que algún periodista con jetlag se quede dormido en su asiento, pirotecnia por todos lados, una producción y manejo de cámaras impecable, estadio repleto, las palabras inéditas de Vince McMahon y muchos fanáticos con polos o gorros en alusión al deadman, quienes tuvieron que aguardar hasta las 11:02 p.m. (inició a las 6:45 p.m.) para presenciar el ingreso de la leyenda al estrado que se creó en el medio del ring. Aquellos que no están conectados con el mundo del wrestling se preguntan: ¿por qué es tan importante The Undertaker? Ante ello, conversamos con cuatro luchadores que estarán en WrestleMania sobre la relevancia del ‘Hombre Muerto’ en la historia de la WWE.

WWE presentó la noche del viernes dos shows consecutivos: primero SmackDown, al que denominó WrestleMania SmackDown, y luego el Salón de la Fama. El American Airlines Center estuvo repleto de fanáticos que esperaban con ansias la inducción al Hall Of Fame. Sombreros, niños caracterizados, polos alusivos y cánticos de “Thank You Taker” acompañaron todas las luchas de un evento que fue bastante discreto y dejó a todos los presentes con las ganas de ver a Roman Reigns o Brock Lesnar, los dos luchadores que estarán en el main event en la noche 2 de WrestleMania. Tras finalizar el show de la marca azul, en solo 15 minutos, la producción se encargó de transformar el ring en un estrado para el Salón de la Fama.

Luego de dos horas, salió Vince McMahon, rompiendo con su tradición, para presentar a su máxima creación. The Undertaker es probablemente el personaje más importante de toda la historia de WWE. Siempre de la mano de Vince, el Deadman supo reinventarse en numerosas ocasiones: The American Badass, el Ministerio de la Oscuridad, los hermanos de la destrucción (junto a Kane), The Deadman, entre otros personajes que tuvo ‘Taker’ a lo largo de su carrera.

El discurso fue emotivo: Vince puso a The Undertaker al mismo nivel de los más importantes de toda la WWE como Ricky Steamboat, Bruno Sammartino. Stone Cold Steve Austin, Bret Hart o The Rock. Asimismo, el jefe afirmó que siempre confió en The Undertaker como una de las más grandes leyendas de la WWE, es por eso que decidió inducirlo al Salón de la Fama.

A las 11:02 p.m., en el American Airlines Center, The Undertaker hizo su entrada a la arena. Con su clásica música, luces apagadas y una densidad que solo se vive en la arena. El público de pie, aplaudiendo, le brindó a ‘Taker’ una ovación pocas veces vista. Por más de 10 minutos, los fanáticos gritaron, aplaudieron y entonaron cánticos como “Thank you Taker”, “You deserve it” o “Legend”. Pese a que intentó evitar las emociones, la leyenda de WWE estalló en llanto en el medio del ring, creando un momento único en la arena.

Con este breve resumen de lo que fue una noche maravillosa para los fanáticos de WWE, había que preguntarle a las actuales estrellas de la WrestleMania por el significado de The Undertaker. En la mañana del viernes, en el media day, conversé con Becky Lynch, AJ Styles, Kevin Owens y Naomi sobre la relevancia del ‘Deadman’ en la WWE.

Becky Lynch sobre The Undertaker: “Me pone triste que ya no lo veremos más en el ring”

La campeona femenina de Raw llegó al Omni Hotel para las entrevistas con la prensa el viernes por la mañana. Con su nuevo look, producto del cabello que le cortó Bianca Belair, la irlandesa nos contó lo que significa Undertaker para ella: “Claro que merece estar en el Salón de la Fama. Él representa a WWE. Estoy triste de no poder verlo pelear de nuevo, pero uno nunca sabe. Hubo algunos miembros del Salón de la Fama que volvieron a pelear como Beth Phoenix, Lita, Edge, entre otros. Volviendo a Undertaker, creo que se lo merece más que ninguno”.

Kevin Owens: “No creo que alguien merezca más el Salón de la Fama que The Undertaker”

Kevin Owens se ha declarado un gran fanático de ‘The Undertaker’. Fue uno de los luchadores que estuvo presente durante la ceremonia de inducción del Deadman y en la mañana del viernes también tuvo palabras para la leyenda de WWE: “No sé si alguna superestrella merezca más que The Undertaker entrar al Salón de la Fama de la WWE. Tuvo una gran carrera y conquistó muchos campeonato. Será muy lindo verlo esta noche (esta entrevista se realizó en la mañana) en Dallas, su casa. Merece todo lo bueno que le está pasando”.

Naomi: “The Undertaker fue una inspiración para todos”

Naomi ahora se encuentra en la división tag-team femenina y buscará el oro en WrestleMania; sin embargo, también se dio tiempo para contarnos sus opiniones sobre la inducción de The Undertaker: “Comparto lo que dijo Becky, me llena de tristeza saber que ya no estará en el ring. Todos aprendimos mucho sobre él. En el vestuario, Taker era muy respetado. Lo que lo hacía especial era su don de persona, siempre estaba disponible para darte un consejo o explicarte mejor el negocio. Yo no fui demasiado cercana, pero me recomendó tener paciencia. Solo hay dos spots para el evento central, todas las demás debemos trabajar duro. Y él se esforzaba mucho por dar un gran show, fue una gran inspiración”.

AJ Styles: “Fue un honor haber luchado contra The Undertaker en WrestleMania”

De los cuatro entrevistados, solo AJ Styles ha enfrentado a The Undertaker en WrestleMania. Fue en la edición número 36, durante la pandemia, en un Boneyard match. Si bien no fue una lucha en vivo, hacerlo durante WrestleMania le dio un halo de epicidad a dicho combate. ‘El Fenomenal’ dijo lo siguiente sobre Taker: “Fue un honor para mí haber luchado contra él. Como tú dices, para mí, WrestleMania es hablar de The Undertaker. No puedes ponerlo por separado. Son sinónimos. Sí, me derrotó, pero la experiencia fue única, uno de los mejores momentos de mi carrera”.

Luego finalizó: “No descubrimos nada diciendo que Taker es uno de los más grandes en la historia de WWE. Si Vince McMahon elige inducirte significa que fuiste alguien realmente importante. Será lindo poder presenciar dicho momento (la entrevista fue el viernes) porque sé que para él importa mucho. Ojalá no se quiebre, será difícil, pero sé que todos lo vamos a ovacionar de pie”.

