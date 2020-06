El retiro de The Undertaker ha conmocionado al universo de WWE. Esto se dio luego de sus declaraciones en el último episodio de su documental ‘The Last Ride’ que retrata puntos no muy tocados de su carrera en la industria de lucha libre.

“En este punto de mi carrera, no tengo deseo alguno de regresar al cuadrilátero”, dice The Undertaker en el último episodio del documental exclusvio de WWE Network. “No tengo más pendientes en el ring”.

Desde su debut en 1990, su carrera fue un constante progreso que se vio reflejado con una larga racha en Wrestlemania que fue cortada por Brock Lesnar. Undertaker acumula 2 derrotas en el máximo evento de la empresa. Junto a él se han desarrollado muchos talentos que lo ven como un ídolo en el cuadrilátero.

Mark Calaway, verdadero nombre de The Undertaker, contó que se obsesionó con la búsqueda del retiro perfecto en cada Wrestlemania y en la última entrega vio el momento adecuado con AJ Styles. Eso sí, no descartó la idea de disputar una nueva lucha en el caso que sea necesario. “Lo consideraría (volver a luchar). Sólo el tiempo lo diría. En caso de emergencia rompe el vidrio y saca a The Undertaker”. señaló.

