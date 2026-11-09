El atletismo peruano consiguió una destacada actuación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El joven arequipeño Thiago Goyzueta alcanzó el quinto puesto en los 2.000 metros con obstáculos, en una exigente competencia disputada bajo temperaturas de 37 grados en el Estadio Atlético Iba Mar Diop Stadium, en Senegal.

El deportista nacional registró un tiempo de 5 minutos, 46 segundos y 79 centésimas (5.46.79), resultado que le permitió establecer un nuevo récord nacional en la prueba y quedarse muy cerca de la marca sudamericana.

La actuación de Goyzueta no solo destacó por su rendimiento deportivo, sino también por el emotivo momento que protagonizó después de cruzar la meta, cuando se abrazó con su entrenador y levantó la bandera peruana en la pista.

Thiago Goyzueta brilla en los Juegos Olímpicos de la Juventud: nuevo récord peruano en Dakar 2026. Foto: IPD

Thiago Goyzueta rompe récord nacional en Dakar 2026

El atleta arequipeño firmó una de las actuaciones más importantes de su carrera al detener el cronómetro en 5.46.79 durante la prueba de los 2.000 metros con obstáculos.

Con este registro, superó el anterior récord nacional de 5 minutos, 51 segundos y 13 centésimas (5.51.13). Además, quedó a solo un segundo de vulnerar el récord sudamericano, en una competencia que reunió a destacados exponentes juveniles del atletismo internacional.

La exigencia fue mayor debido a las condiciones climáticas de Dakar, donde los participantes tuvieron que competir bajo una temperatura de 37 grados.

Uno de los momentos más conmovedores de la participación peruana ocurrió apenas terminó la competencia. Goyzueta se abrazó con el español Pablo Vásquez, quien ocupó el cuarto lugar, y posteriormente levantó la bandera nacional sobre la pista atlética.

Después, el deportista se encontró con su entrenador, Alfredo Quispe, con quien protagonizó una emotiva escena. El joven atleta le expresó su pesar por no haber conseguido una medalla.

“Disculpe profesor pude tener podio pero, no alcancé”, le dijo Goyzueta.

La respuesta de su entrenador fue inmediata y estuvo cargada de reconocimiento por el esfuerzo realizado: “No te preocupes hijo. Vamos por buen camino”.

El momento reflejó la emoción del deportista arequipeño después de una carrera en la que consiguió superar su propia marca y establecer un nuevo registro para el atletismo peruano.

“Casi agarramos podio, vamos por más”: el mensaje de Thiago Goyzueta

Tras finalizar la prueba, Goyzueta declaró al equipo del Team Perú presente en Dakar y agradeció el respaldo recibido durante su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Gracias por el aliento. Casi agarramos podio, vamos por más. Hemos corrido con deportistas de África. Muy buenos corredores, pero esto es para el Perú. Para todos. Estoy muy contento, feliz. Gracias”, manifestó el joven atleta.

Sus palabras reflejaron la satisfacción por el resultado conseguido y la motivación para continuar trabajando en busca de nuevos objetivos deportivos.

Thiago Goyzueta queda a un paso del podio en Dakar 2026: “Vamos por más”. Foto: IPD

La delegación del Team Perú, a través del Comité Olímpico Peruano, felicitó a Goyzueta por su desempeño en el Estadio Atlético Iba Mar Diop Stadium.

Además de conseguir el quinto puesto y establecer un nuevo récord nacional, el arequipeño fue destacado como una de las figuras sorpresa de las pruebas de atletismo en esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Su participación en Dakar 2026 representa un importante resultado para el atletismo peruano y una muestra del potencial de los jóvenes deportistas nacionales en las competiciones internacionales.

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