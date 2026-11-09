Orgullo peruano en Dakar 2026: Thiago Goyzueta consigue el quinto puesto y rompe récord nacional. Foto: IPD
Orgullo peruano en Dakar 2026: Thiago Goyzueta consigue el quinto puesto y rompe récord nacional. Foto: IPD
Por Redacción EC

El atletismo peruano consiguió una destacada actuación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El joven arequipeño Thiago Goyzueta alcanzó el quinto puesto en los 2.000 metros con obstáculos, en una exigente competencia disputada bajo temperaturas de 37 grados en el Estadio Atlético Iba Mar Diop Stadium, en Senegal.

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