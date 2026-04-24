El peruano Thiago Goyzueta escribió su nombre en la historia del deporte juvenil sudamericano al conquistar la medalla de oro en los 2 mil metros con obstáculos durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Con un tiempo de 5:57.51, no solo se quedó con la prueba, sino que también impuso un nuevo récord sudamericano juvenil.

Acompañado por el Team Perú y bajo la dirección de su entrenador Alfredo Quispe, el atleta consolidó una actuación sobresaliente en el torneo.

Este triunfo representa la segunda medalla de oro personal de Goyzueta en la competencia, reafirmando su condición como una de las grandes promesas del atletismo peruano.

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Team Perú hace historia en Panamá 2026

La delegación nacional, representada por el Comité Olímpico Peruano, vive una de sus mejores actuaciones históricas en estos Juegos. Hasta el momento, Perú suma 39 medallas: 13 de oro, 13 de plata y 13 de bronce.

Este registro ya supera en cantidad de preseas doradas todas las participaciones anteriores del país en este tipo de competencias.

La jornada también dejó otros resultados importantes. La tenista Yleymi Muelle consiguió la medalla de bronce en la modalidad individual femenina, sumando al medallero nacional.

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Thiago Goyzueta no tiene límites. Hoy volvió a ganar el oro en los 2000 metros con obstáculos, dejando atrás a sus rivales, en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. ¡Grande! pic.twitter.com/jl0uCPHIhn — ipdperu (@ipdperu) April 24, 2026

Comparación histórica

El rendimiento en Panamá 2026 confirma una tendencia ascendente. En Lima 2013, Perú obtuvo 65 medallas (9 de oro), mientras que en Santiago 2017 logró 40 preseas (7 de oro). En Rosario 2022, el país alcanzó 45 medallas, incluyendo 11 doradas.

Hoy, con 13 medallas de oro en curso, la delegación peruana no solo compite, sino que eleva su nivel competitivo en la región.

Medallero completo de Perú en Panamá 2026

A continuación, el detalle de todas las medallas obtenidas por el Team Perú en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud:

ORO

1.- Francesko Canayo, Lucha Libre (– 51 kg)

2.- Lucciano Campos, Surf (Bodyboard masculino)

3.- Hannah Saavedra, Surf (Bodyboard femenino)

4.- Catalina Zariquiey, Surf (Tabla corta)

5.- Marcelo Rodríguez, Taekwondo (Poomsae individual tradicional)

6.- Marcelo Rodríguez y Raquel Gil Arce, Taekwondo (Poomsae pareja mixta)

7.- Thiago Goyzueta, Atletismo (1500 m masculino)

8.- George Efraín Espinoza Claudio, Atletismo (5 mil marcha masculina)

9.- Sofía Junco, Bádminton (individual femenino)

10.- Guillermo Buendía, Bádminton (individual masculino)

11.- Guillermo Buendía y Sofía Junco, Bádminton (dobles mixtos)

12.- Astrid Bravo, Esgrima (florete individual femenino)

13.- Thiago Goyzueta, Atletismo (2 mil metros con obstáculos)

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PLATA

14.- Oziel Herrera, Lucha Libre (– 60 kg)

15.- Álvaro Villa, Lucha Libre (– 92 kg)

16.- Fernando Jimeno, Lucha Libre (– 45 kg)

17.- Keiji Takeda, Tenis de mesa (individual masculino)

18.- Jules Casalino, Lucha grecorromana (48 kg)

19.- María Paula Conterno, Surf (SUP surf femenino)

20.- Keiji Takeda, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo y Luciana Granados (tenis de mesa, equipos mixtos)

21.- Penélope Bustamante y Santiago Vásquez, Tiro con arco (equipos mixtos)

22.- Yasmin Silva, Natación (200 m mariposa femenino)

23.- Doménico Sotomayor, Natación (400 m libre masculino)

24.- Umesh Lescano, Bádminton (individual masculino)

25.- Dalia Seminario, Taekwondo (Kyorugui -49 kg)

26.- Nicolás Baena y Alessandro Rubini, Tenis de campo (dobles masculino)

BRONCE

27.- Yesus Perea, Judo (66 kg)

28.- Emilia Ezcurra, Surf (SUP Race femenino)

29.- Víctor Rojas, Lucha grecorromana (65 kg)

30.- Avril Santa Cruz y Kenshi Atto, Tiro con arco (compuesto mixto)

31.- Prizzila Lam, Judo (-78 kg)

32.- Halana Farfán, Boxeo (51 kg)

33.- Raquel Gil Arce, Taekwondo (Poomsae individual)

34.- Jefferson Cueva, Taekwondo (Kyorugui -48 kg)

35.- Guillermo Buendía y Umesh Lescano, Bádminton (dobles masculino)

36.- Sofía Junco y Analia Yi, Bádminton (dobles femenino)

37.- Domenica Crose Guzmán, Atletismo (salto de longitud)

38.- Yleymi Muelle y Leticia Bazán, Tenis de campo (dobles femenino)

39.- Yleymi Muelle, Tenis de campo (individual femenino)

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