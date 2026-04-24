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Thiago Goyzueta Carnero se consagró campeón en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 al obtener la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros. Foto: IPD
Thiago Goyzueta Carnero se consagró campeón en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 al obtener la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros. Foto: IPD
Por Redacción EC

El peruano Thiago Goyzueta escribió su nombre en la historia del deporte juvenil sudamericano al conquistar la medalla de oro en los 2 mil metros con obstáculos durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Con un tiempo de 5:57.51, no solo se quedó con la prueba, sino que también impuso un nuevo récord sudamericano juvenil.

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