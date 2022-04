Conforme a los criterios de Saber más

El golf en nuestros tiempos tiene un significado: Tiger Woods. La máxima figura regresó a los grandes eventos 13 meses después del grave accidente automovilístico que le provocó una fractura en la pierna derecha. Y el Masters de Augusta está encantado de recibirlo.

Tiger regresó tras 508 días sin competir y lo hizo superando el corte de Augusta en la undécima posición con 71 golpes (-1). A sus 46 años sigue despertando la misma ovación del público que antes de que ganara los 15 Majors que posee.

En diciembre pasado Tiger estuvo en el PNC Championship y ahí dio sus nuevos primeros golpes junto a su hijo Charlie y un peruano fue testigo de ello. Lo que genera Woods trasciende y el golf nacional no es ajeno a ello.

“Estuve alrededor de Tiger en el PNC. Se le veía bien, tranquilo, alegre. Jugando con su hijo, obviamente, no está en el mismo mundo que se juega el Masters”, nos cuenta el peruano Julian Perico. “Se movía muy bien, le pegaba bien siempre y se veía en control de su cuerpo y de su juego”, agrega.

Él mismo nos cuenta el momento que compartió con su ídolo. “ Cuando lo conocí en persona, tuve que salir de la cena y llamar a mi mamá para contarle. Fue un momento especial ”, nos dice. Fue en el mencionado PNC Championship en diciembre pasado. Perico también estaba compitiendo. “Nos cruzamos, los saludé y le dije: “me llamo Julian”, él me dijo: “Me llamo Tiger”. Me deseó muchoa suerte y me dio la mano”, nos relata vía whatsapp nuestro golfista. “Es el mejor de la historia, sentencia”.

SEGUIDORES PERUANOS

Tiger es el motivo por los que muchos amantes del deporte se inclinaron a practicarlo de manera profesional y uno de ellos es Luis Fernando Barco. “Es ídolo, una de las grandes razones por las que juego. Haber crecido viéndolo fue espectacular”, nos comenta. Si bien, asegura que no disfrutó del mejor Tiger, en los 2000, se ha visto sus videos “unas 200 veces”, y hoy valora todo lo que le sigue aportando al deporte. “Es extraordinario cómo revolucionó el deporte y tenerlo de vuelta luego de lesiones, temas personales, del choque, es extraordinario. No se sabía si iba a poder caminar y que vuelva en Augusta es impresionante ”, sentencia nuestro representante, que se está preparando para el Perú Open que se realizará a fines de mes.

Y el ídolo sigue generando adeptos. Ariana Urrea, de 14 años, también sigue cada paso que da Tiger. “Que juegue el Masters significa una superación de esfuerzo inmenso. Hacía dos horas de calentamiento, jugaba y luego dos horas de terapia. Ha sido capaz de hacer eso y mucho más por jugar golf . El mensaje es de no rendirse a pesar de lo complicado que estén las cosas ”, nos dice nuestra golfista que radica en Estados Unidos.

Y la presencia de Tiger seguirá impulsando a más chicos a seguir este deporte. “Tiger Woods cambió el golf, lo volvió popular. Hizo que la gente empiece no solo a jugar, sino también a verlo, creando audiencias nunca vistas para este deporte”, nos comenta Guillermo Zariquiey, hoy directivo de la Federación Peruana de Golf. “ Solo caminar es milagroso y jugar con los mejores del mundo es realmente fuera de este universo ”, agrega destacando el acto de superación de Tiger.

Así, este fin de semana el golf tendrá a su ídolo en acción y seguro muchos ya imaginan sus siguientes pasos y esperarán verlo más seguido. Mientras haya Tiger, habrá buen golf.

