El mundo del deporte quedó sacudido tras la difusión del video del arresto de Tiger Woods, registrado por cámaras policiales luego de un accidente de tránsito en Florida. En las imágenes se observa al exnúmero uno del golf visiblemente confundido mientras interactúa con los agentes tras el incidente.

Durante el registro, Woods explicó a los oficiales cómo ocurrió el choque: “Miré mi teléfono y de repente… boom”, señaló, reconociendo que se distrajo segundos antes del impacto. El accidente se produjo cuando intentó maniobrar en la vía y terminó provocando un vuelco de su vehículo.

Los agentes sometieron al golfista a pruebas en el lugar y concluyeron que presentaba signos de deterioro, aunque el propio Woods negó haber consumido alcohol. Sin embargo, admitió estar bajo medicación, lo que encendió las alertas de las autoridades.

El caso ha generado gran repercusión internacional, no solo por la gravedad del hecho, sino también por el historial reciente del deportista. Tras el incidente, Woods se declaró no culpable y anunció que se tomará un tiempo alejado del golf para enfocarse en su salud y tratamiento.