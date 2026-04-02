Por Redacción EC

El mundo del deporte quedó sacudido tras la difusión del video del arresto de Tiger Woods, registrado por cámaras policiales luego de un accidente de tránsito en Florida. En las imágenes se observa al exnúmero uno del golf visiblemente confundido mientras interactúa con los agentes tras el incidente.

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