El nombre de Aki Momii se volvió viral en las redes sociales en Perú. Hace algunos días pocos sabían sobre esta deportista, pero gracias a una pequeña entrevista que le brindó a un grupo de enviados especiales peruanos a Tokio 2020, incluido El Comercio, ahora es uno de los personajes más buscados. Y es que la voleibolista que hoy defiende los colores de la selección de Japón, aseguró que tuvo un paso por nuestro país y que tenía la intención de quedarse.

Los Juegos Olímpicos siempre nos traen más de una sorpresa y en Tokio 2020 no es la excepción. Sobre todo, con esta nueva historia con la que se encontró Christian Cruz, enviado especial de El Comercio a este mega evento deportivo. La noticia era ver en acción a la selección femenina de Brasil que derrotó 3-0 a Japón.

En plena pandemia es complicado que los periodistas tengan acceso a todas las competencias y hoy tenían la oportunidad de ver a una de las mejores selecciones de vóley en el mundo. Brasil está en busca su tercera medalla de oro tras Pekin 2008 y Londres 2012 y sigue a paso firme luego de su victoria con parciales de 25-16, 25-18 y 26-24.

Cuando buscaban hablar con alguna jugadora de Brasil, les informaron que en el equipo de Japón una integrante había entrenado en Perú y que podían hablar con ella. La voleibolista y figura de la selección nipona era Aki Momii.

La japonesa Aki Momii realiza un saque en el partido de voleibol femenino de la ronda preliminar del grupo A entre Japón y Brasil durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Arena de Tokio el 29 de julio de 2021. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

¿Quién es Aki Momii?

La voleibolista es hija de padres peruanos Augusto Echegaray y Susana Momii. Es la actual armadora de la selección japonesa y está disputando sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Aki Momii nació en Sagamihara, tiene 20 años y juega en el JT Marvelous equipo de la primera división del vóley japonés.

Aki tiene raíces peruanas por sus padres y cada vez que pueden vienen a Perú a pasar las vacaciones y disfrutar de las playas. Es por eso que la voleibolista conoce muy bien el país. Además, habla muy bien el español y eso se pudo constatar en las declaraciones que le brindó a El Comercio.

Aki Momii, la japonesa de padres peruanos a El Comercio: “Yo me quería quedar en Perú”

“Estuve en Perú de vacaciones. Me quedé casi un mes y recuerdo que quería quedarme a vivir ahí, pero luego volví con mis padres a Japón y no he podido regresar. En mi casa todos hablan castellano. Yo llego y hablo castellano, por eso puedo hablar. Mi mamá es peruana, tiene sangre de Japón, pero es peruana”, comentó Aki Momii.

Pero lo que más sorprendió es que la armadora de la selección japonesa de 20 años aseguró que estuvo durante dos meses entrenando en un equipo. Ese club era Géminis, se sentía a gusto en el Perú y practicaba el deporte que más le gustaba. Además, también entrenó con Sporting Cristal. Sin embargo, tuvo que volver a Japón donde se terminó de formar y hoy con solo 20 años ya está en el equipo principal.

El Comercio intentó buscar información sobre el corto paso de Aki Momii por Géminis, pero en el club también se quedaron sorprendidos sobre esa noticia. Es más, al cierre de esta nota nos aseguraron que iban a buscar alguna foto o noticia sobre su paso en Perú.

La japonesa Aki Momii reacciona después de un punto en el partido de voleibol femenino de la ronda preliminar del grupo A entre Japón y Brasil durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Arena en Tokio el 29 de julio de 2021. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)

Posible llamado

Aki Momii también aseguró que no sabe si es que tuvo alguna oportunidad de jugar por la selección peruana porque el que vía esas cosas era su papá. Sin embargo, según Fernando Patroni del portal Conexión Deportes, quien tuvo la oportunidad de hablar con el papá de la deportista, la voleibolista sí tuvo la oportunidad de jugar en el combinado nacional porque recibió el llamado de Natalia Málaga para integrar la Sub 18 que se alistaba para el Mundial del 2019.

Esta información fue corroborada por la ex directora del Departamento de Tecnología y Estadística de la Federación Peruana de Voley, María Isabel Salas Hurtado, quien confirmó que sí hubo un seguimiento; sin embargo, no se logró concretar su permanencia en la selección peruana.

Muchos se preguntan si es que Aki Momii podría jugar por la selección peruana y la respuesta es que sí. A diferencia del fútbol, donde un jugador no puede jugar por otro país si es que tiene al menos dos partidos oficiales con una selección, en el vóley sí existe la posibilidad a pesar de cambiar de selección.

La serbia Tijana Boskovic remata el balón ante (I-D) las japonesas Aki Momii, Erika Shinomiya y Mayu Ishikawa en el partido de voleibol femenino de la ronda preliminar del grupo A entre Japón y Serbia durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Arena en Tokio el 27 de julio de 2021. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Aki sí podría jugar por la selección peruana; sin embargo, ahora que ya disputó partidos oficiales con el combinado japonés se vuelve complicado por el tema económico. Si una voleibolista quiere cambiar de nacionalidad deportiva tendrá que pagar un promedio de 50 mil francos suizos a la FIVB. Además, tiene que renunciar a su nacionalidad y hacer todo el proceso de cambio ella misma. Además, tiene que esperar dos años desde su último partido con la selección de Japón.

“Igual siempre se debe realizar la consulta a la FIVB y ellos dan los lineamientos del proceso. Ya sea documentos, costo del proceso, etc. Pero es muy complicado que se de esa situación. Ya que pedir que una atleta de alto rendimiento como ella deje de jugar en la máxima categoría por un cambio de nacionalidad deportiva que en su mayoría es casi siempre un tema sentimental. Aki está en pleno despegue deportivo”, opina sobre el tema María Isabel Salas.

Este tema ya dependerá de la misma Aki Momii y de la FPV. La voleibolista tendría que mostrar interés para cambiar de nacionalidad deportiva y la federación brindarle todo el apoyo posible, algo que no pasó con Patricia Aranda. La armadora había jugado por España, pasó más de dos años sin disputar algún encuentro con su selección, luego se nacionalizó peruana, solo faltaba los trámites con la FIV, pero nunca se realizaron.

En el Perú no hay una cultura de captación de talento. Ahora con la desintegración del área de Tecnología y Estadística todo se vuelve más difícil. Se interrumpió el trabajo que venía haciendo el equipo de María Salas quien entre sus últimas captaciones en el extranjero está Elian Silverman de Estados Unidos. La voleibolista fue llamada a entrenar con la selección sub 18 este año.

Este uno de los grandes problemas de vóley peruano, la falta de área especializadas en captar talentos fuera del país. Lamentablemente aquí no se cuida al deportista, no se hace seguimiento. Así es difícil mejorar y eso ocurre en la mayoría de los deportes.

