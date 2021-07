Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están cada vez más cerca y Alessandro De Souza Ferreira ultima detalles para su participación. El atleta representará a Perú en Tiro y partió el último viernes a Málaga, España, donde entrenará por una semana antes de partir a Japón.

Antes de su viaje, De Souza expresó el orgullo que siente representar a Perú en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a donde va dispuesto a subir al podio.

“Representar a mi país en el evento deportivo más importante del mundo es un sueño hecho realidad. Desde hace cuatro años he venido preparándome para este reto, siendo primero campeón Bolivariano, sub campeón Sudamericano y campeón Panamericano en 2018; que fue lo que me dio el cupo a Tokio”, dijo el tirador nacional.

La pandemia del coronavirus pospuso los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y los deportistas tuvieron un año más para prepararse y este fue el caso de Alessandro De Souza. “Este año he participado en 10 eventos y además tuve una fuerte base de entrenamiento en Europa, ha sido un gran esfuerzo físico y mental y estoy más preparado que nunca para lo que se viene”, aseguró.

Esperado debut

De Souza fue el segundo atleta peruano en clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras su participación en en el XII Campeonato de las Américas de la Confederación Americana de Tiro (CAT) en el 2018. El debut del tirador nacional será el martes 27 a las 19:00 horas de Perú, cuando comience la fase clasificatoria en la que desafiará a 28 competidores.

“Hago esto por mi familia, por el Perú y espero contar con el apoyo de los 33 millones de peruanos, que hinchen por nosotros, que nos alienten porque lucharé por llevar la blanquirroja a lo más alto”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más