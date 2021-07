Conforme a los criterios de Saber más

El gran mensaje que nos ha dado Simone Biles, aún en una competencia donde las medallas están en juego cada día, es que no hay que ser resultadistas pese al nivel extremo de competitividad que encontramos en estos Juegos Olímpicos. Simone, acaso la gran estrella que todos queríamos ver en Tokio 2020, decidió no brillar para los demás y mantener sus luces enfocadas en ella misma. “Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental ha tomado más relevancia en los deportes en este momento”, dijo Biles a los medios acreditados en Tokio tras solo competir, sin lucirse, en salto de caballete en la final de gimnasia artística.

“Hubo un par de días en que todo el mundo habla de ti y sientes el peso del mundo”, agregó. Eso pasa en los competidores de alta competencia y se repite en cada uno de los deportistas que de alguna manera se presionan ante la responsabilidad de obtener algo, una medalla, un triunfo, un reconocimiento.

“Yo apoyo 100% a Simone, porque la gimnasia es un deporte muy peligroso y si mentalmente no te sientes bien, es muy fácil lesionarte”, nos dice Ariana Orrego, en un breve comentario de quien conoce mejor que nadie el deporte. La peruana está en Tokio en sus segundos Juegos Olímpicos.

Salud mental en la delegación peruana

Para Jessica Galdós, coach que trabaja con cuatro deportistas del Team Perú, esto “pone en evidencia la importancia de saber que los atletas pueden ser vulnerables”. Para la especialista, se miran a los deportistas de alto rendimiento de manera equivocada, ya que se les exige mucha presión.

Jenny Martínez, Jefa de Misión de la Delegación Peruana, nos comenta que el equipo nacional ha venido con expectativas alta y mentalmente tranquilos. “Quizás se pudo hacer un trabajo mental más fuerte, lo que hemos podido conversar con ellos, son chicos emocionalmente los veo bien. Ellos cargan una presión que no se la imponemos, al contrario, que ellos se colocan en busca de medalla”, nos comenta.

La delegación peruana se ha mostrado muy unida y se nota tanto en las redes sociales como en las actividades. Ayer se pudo ver a Ariana Orrego y Daniela Macías acompañando a Alessandro de Souza en su competencia de tiro. Sin embargo, para Jessica, esto va más allá de eso. “Hay mucho apoyo entre ellos, pero la realidad es que no hay tiempo para compartir. Si bien hay aliento lo mejor es venir con un equipo multidisplinario completo. Si a mí me piden ayuda, yo encantada, pero los tiempos no dan. Yo he tenido la suerte de estar acá, pero así pudimos haber venido muchos más y hubiera sido mejor”.

Según, Jessica, existen en la delegación “Tres fisios, dos médicos y yo que trabajo con cuatro deportistas. Yo soy la única y no puedo estar en todos los lugares a la vez y, además, no se puede traer a nadie que no conozca a los chicos, por más que sea el mejor psicólogo. Se opta por alguien que te conoce”.

Jenny Martínez reconoce que se ha venido trabajado con el equipo que tiene el IPD en la previa de los Juegos. “El tema de lesiones físicas se tiene controlado, pero hemos perdido la óptica en el tema emocional. Nosotros trabajamos con el departamento de psicólogos del IPD, ha venido Jéssica con cuatro deportistas. Nosotros, como delegación, hemos tenido nuestras metas claras y hemos alentado a los chicos a no generar presiones”, nos comenta la Jefa de Misión. Se entiende que el trabajo ha sido más de equipo de la mano del IPD que ya viene desde hace un tiempo. “Además, el soporte mental se lo damos todos”, nos dice.

Si se presentase un caso de algún deportista que no se sienta bien para competir, Jenny nos dice que no tendrían problemas para tomar la decisión de retirarlo de la competencia más allá de las expectativas que se tenga “porque la salud mental es lo primero”. “No debemos dejar que pasen cosas como la de Simone Biles. Necesitamos que todos los deportistas puedan contar con un apoyo que les permitan tener las herramientas para poder afrontar los pensamientos negativos, las emociones y las expectativas”, sentencia Jéssica Galdós.

Palabras de ellos

Vimos lágrimas en, al menos, dos deportistas peruanos. Con Nicolás Pacheco tuvimos que esperar a que se le pase la bronca de no llegar a la final de tiro skeet para que pueda declarar, y pese al tomarse un tiempo, se quebró mientras le pedía disculpas al país por no llevar esa medalla tan deseada.

“Llegó un punto en el que dije: “Estoy hecho para esto. Dios manda las batallas más difíciles a sus mejores guerreros”, y con esa mentalidad seguí”, nos dijo Nicolás en el diálogo posterior a su competencia. “Siempre con la cabeza en alto porque he dado hasta lo que no tengo”, aseguró.

De igual forma, Lucca Mesinas ya liberado de conversar con la prensa, avanzó unos cuantos metros y se arrodilló junto a tu tabla. Las lágrimas graficaban el momento de frustración del peruano, que pese a ya hacer historia para el deporte nacional -fue quinto en la debutante disciplina-, quería más.

“Simone es la atleta más famosa de todas las Olimpiadas y eso que se tenga todas las cámaras encima. Me imagino que se ha sentido aturdida por eso. Por mi parte, yo no me sentía presionado. Al contrario, todas las palabras las tomé como motivación”, nos comenta el surfista que será reconocido con un diploma olímpico.

Nos explica que es la primera vez que llora tras quedar eliminado en una competencia. “Fue por la emoción de estar en unas Olimpiadas y de estar tan cerca de una medalla. Todas esas emociones se juntaron y me hicieron llorar”, reconoce, y es consciente de que hizo un buen papel. “Eso fue en el momento. Ahora me quedo feliz con mi actuación porque siento que estoy al mismo nivel que todos”, nos dice.

“El juego mental es super importante y yo trato que todo llevarlo a motivación. Si alguien me está criticando, lo tomo para demostrarle que están equivocados”; sentencia el surfista peruano.

La delegación peruana en Tokio 2020 se ha mostrado en gran nivel, no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional. Si bien las redes sociales solo muestran parte de lo bueno, en el contacto directo que se ha podido tener con ellos se nota que están disfrutando cada paso olímpico que dan.

