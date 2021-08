Conforme a los criterios de Saber más

A pocos días de culminar los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Una de las delegaciones que más ha sorprendido a todo el mundo es la de Venezuela. Un país hundido desde hace años en una crisis política ha logrado 4 medallas: 1 de oro y 3 de plata. Superando a países como Perú y Argentina que hasta la fecha no ha conseguido ninguna medalla de oro.

Venezuela sí lo hizo. Yulimar Rojas se convirtió la primera mujer en la historia del país llanero en ganar una medalla de oro. La atleta registró un increíble salto de 15,67 metros, dejando atrás los 15,50 metros de la ucraniana Inessa Kravets, marca más alta que no se batía desde agosto de 1995 en el Mundial de Gotemburgo. Tuvo que nacer la venezolana para poder romper este récord.

Entonces comenzaron las preguntas sobre cómo una atleta de un país sumergido en la peor crisis de su historia pudo lograr una medalla de oro en Tokio 2020. Muchos pensarán que, a pesar de todos los problemas, en Venezuela sí hay apoyo al deporte por parte de estado. Sin embargo, es todo lo contrario.

Conseguir un espacio en el podio de los Juegos Olímpicos va mucho más allá del talento innato de los competidores. Detrás de cada medalla, existe una historia de esfuerzo y sacrificio. A continuación, repasamos las celebraciones más emotivas de Tokio 2020.

En Tokio 2020 el número de deportistas venezolanos ha disminuido considerablemente. Es la delegación más pequeña desde Sídney 2000. Para estos Juegos Olímpicos se han presentado 43 atletas. Cifra baja comparando con los 86 que fueron a Río de Janeiro, los 69 que participaron en Londres y lejos de los 108 que estuvieron en Pekín 2008. Aquel año en Venezuela vivía uno de sus mejores tiempos por el boom del petróleo. Esto permitió brindarle más apoyo al deporte, hasta fueron considerados como generación dorada. Ahora todo es distinto.

“El estado tiene un mecanismo llamado fondo nacional para el deporte, donde las empresas privadas tienen que dar todos los años un porcentaje de su ganancia neta a ese fondo para apoyar las disciplinas. Ese dinero se reparte entre las diferentes federaciones”, explica la periodista venezolana María Santoro que viene cubriendo la participación de sus compatriotas en Tokio 2020.

-BUSCANDO AYUDA-

Venezuela ahora no cuenta con una pista de atletismo decente para que sus deportistas puedan entrenarse al máximo nivel. Santoro nos cuenta que varios deportistas tuvieron que pedir ayuda para poder costear la preparación para Tokio 2020.

“Paola Pérez de aguas abiertas tuvo que abrir un “Go Found Me” para costear su viaje a la clasificación. Otros se cubren prácticamente todo de sus bolsillos como el caso de Ahymara Espinoza, quien manejaba un taxi, daba clases de educación física y vendía licor para poder ayudar a su familia. No tuvo entrenador; sin embargo, logró estar dentro de los 25 mejores en el mundo en lanzamiento de bala”, nos cuenta María Santoro.

Paola Pérez estaba en Chile practicando y con la pandemia debió venirse a Venezuela.

Para entrenar pagaba 10 mil pesos diarios en un piscina aquí para poder practicar tres veces al día.

Y su papá fue el entrenador.

No me digan que no es una campeona. — Lorena Evelyn Arráiz (@lorearraiz) August 3, 2021

Lo que dice la periodista venezolana refleja la cruda realidad de lo que vive el deporte en el país llanero. El caso de Paolo Pérez también dio la vuelta al mundo porque le respondió una publicación a Nicolás Maduro dejándolo muy mal parado.

“Espero que el apoyo sea mejor que el que tuve en todo este ciclo olímpico, en el que no solo nos quedemos en promesas, como la casa que me prometieron por haber ido a Río 2016, confío en que este año será mucho mejor”, respondió la deportista que casi muera de hipotermia en Lima 2019 por no contar con indumentaria adecuada y que tuvo que irse de Venezuela porque no había un buen lugar donde prepararse para Tokio 2020.

Espero que el apoyo sea mejor que el que tuve en todo este ciclo olímpico, que no solo nos quedemos en promesas, como la casa que me prometieron por haber ido a RIO2016, confío en que este año será mucho mejor https://t.co/yVaYJNYNNc — Paola Pérez OLY (@Paolaperez5) June 20, 2021

Pero no son los únicos casos. La selección de vóley masculina también vivió una odisea para llegar a Tokio 2020. Por falta de fondos para pagar los boletos aéreos para acudir a las competencias perdieron por no presentarse en el 2017 en la Liga Mundial. El Ministerio de Deporte y la Federación Venezolana de Vóleibol no emitieron los boletos a tiempo para que el equipo masculino logre estar en ese torneo. A pesar de ello, la vinotinto logró su clasificación.

Así hay varios casos que muestran el poco apoyo del gobierno de Nicolás Maduro al deporte venezolano. Lo que vienen logrando en Tokio 2020 es para resaltar y dejar en claro que llegaron por sus propios méritos.

-CASOS AISLADOS-

Yulimar Rojas dedicó su medalla a todo el pueblo venezolano y mandó un mansaje para que nunca se rindan. La saltadora. Nacida en una familia humilde en Puerto la Cruz, la campeona tuvo que irse de Venezuela para lograr sus propios sueños.

Luego de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en los que consiguió la plata olímpica, llegó a España para seguir con su crecimiento deportivo. Desde ese momento, forma parte del FC Barcelona que apostó por la atleta porque sabían que había un gran potencial y que iba a llegar lejos. Ellos se encargaron de todo el proceso de preparación de Yulimar Rojas.

En estos últimos años, Yulimar Rojas logró el oro en el Mundial de Londres 2017 con 14,91 metros y también en la cita indoor de Birmingham 2018. En el 2019 continuó cosechando buenos resultados, en el Mundial de Doha se impuso con un registro de 15,37 metros. A Tokio 2020 llegó como una de las favoritas a colgarse la medalla de oro y cumplió con todos los pronósticos.

Gold medallist Venezuela's Yulimar Rojas celebrates during the medal ceremony for the women's triple jump event during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 2, 2021. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

Tokyo (Japan), 01/08/2021.- Gold Medalist Yulimar Rojas of Venezuela poses with her new World Record after the Women's triple jump final during the Athletics events of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo, Japan, 01 August 2021. (Triple salto, Japón, Tokio) EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Lo mismo ocurre con el ciclista Daniel Dhers que dejó Venezuela hace 18 años. Con 36 años logró una medalla de plata en la prueba de ciclismo BMX estilo libre. El deportista recibió apoyo de una marca internacional en el extranjero y así logró competir y ganar en varios torneos.

Daniel Dhers es un histórico en su disciplina. Todo lo logró fuera de su país donde asegura que no hay apoyo para el ciclismo. Es más, en son de broma dice que lo sacaban de los parques cada vez que practicaba con su bicicleta.

Las otras dos medallas de Venezuela fueron de Keydomar Vallenilla y Julio Mayora. Este último deportista fue el primero en ganar una medalla para su país en Tokio 2020. Su triunfo lo dedicó a Hugo Chávez, ex presidente venezolano. Pero en su celebración también dejó ver todo lo que sufrió para lograr ese premio. Las medallas de Venezuela son casos aislados a lo que vive el deporte en dicho país. No hay apoyo y la mayoría busca en el extranjero una posibilidad de seguir creciendo y soñar con una medalla olímpica.

