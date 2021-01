Conforme a los criterios de Saber más

Tras una mala noche ante la noticia que dio el diario inglés “The Times”, el viernes llegó algo de calma para el deporte mundial. El Comité Organizador de Tokio 2020 y el Comité Olímpico Internacional (COI) ratificaron la realización de los Juegos Olímpicos, desmintiendo así la información del medio británico que se había decidido cancelarla.

La reacción fue inmediata y fue el primer ministro japonés Yoshihide Suga quien tomó la palabra. “Todos nuestros socios están concentrados en realizar los Juegos”, aseguró mediante un comunicado. El COI fue más drástico en su carta. “Esto es categóricamente falso”, declaró ante las noticias de la cancelación. “Estamos implementando todas las medidas posibles contra la COVID-19 y continuamos trabajando... en nuestros preparativos para celebrar unos Juegos sanos y seguros”, afirmaron.

Cómo se vivió la noticia en las instituciones peruanas que velan por el deporte nacional. Por la mañana el Comité Olímpico Peruano, que preside Pedro del Rosario, participó en una reunión virtual con Thomas Bach, presidente del COI.

En este encuentro en el que participaron los Comités Olímpicos Nacionales de Hispanoamérica, es decir España, Brasil y todos los países latinos, el tema central fue el de ver la forma en la que las delegaciones olímpicas puedan llegar vacunadas a Tokio 2020.

Tokio 2020: COI ayudará a obtener vacunas para delegaciones olímpicas como la peruana https://t.co/9PZZ1d90hD a través de @elcomercio_peru — Christian Cruz V. (@cruzva_DT) January 22, 2021

Si bien se espera que los deportistas peruanos puedan acceder a las vacunas que está comprando el Gobierno Central, en caso esto no se llegue a dar, existe el compromiso del COI de facilitar las dosis necesarias para los atletas y oficiales nacionales que viajen a Tokio.

-PALABRA DE LOS DEPORTISTAS-

Ante la pregunta si con la pandemia aún presente, irían a Tokio, algunos deportistas peruanos ya clasificados nos respondieron que dirán presente de todos modos. “Claro que iría”, asegura Stefano Peschiera, abanderado peruano en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019.

Él ha viajado a varios países de Europa en su preparación y ha “arriesgado bastante para poder conseguir el objetivo”, por eso siente que merece estar en la ciudad nipona compitiendo en julio-agosto próximo. Él aún duda de la fiabilidad de las vacunas. Por ahora se concentra en tener los máximos cuidados y cumplimiento de protocolos para evitar contagiarse.

“Los Juegos se van a hacer con COVID o sin COVID. Yo sí asistiré y para eso me estoy preparando”, nos dice Mary Luz Andía, marchista que dirá presente por primera vez en la cita olímpica. “Con vacuna me sentiría mucho más segura, claro que sí”, agrega sobre esta opción.

“Sí voy, de todas maneras. Cuidándome y siguiendo todos los protocolos”, exclama la gimnasta Ariana Orrego, que en Río fue la competidora más joven de la delegación. Ella igual aceptará la vacuna para ser inmunizada, pero además de eso, no bajará la guardia. “Igual seguiré cuidándome lo más que pueda”, nos dice.

La búsqueda de vacunar a los deportistas no se trata de una carrera entre ellos y aquellas personas que batallan en la primera línea en la lucha contra el COVID-19, si no de que exista el compromiso de que los deportistas están siendo considerados como prioritarios en la búsqueda de la inmunización del virus.

Además, no será obligatorio ponerse la vacuna -por las diversas razones que los deportistas puedan tener-, pero el COI pidió a los Comités Olímpicos Nacionales que por respeto a los demás deportistas y al anfitrión Japón, sería ideal que las delegaciones lleguen vacunadas.

“Si los Juegos se realizan, de todas maneras voy”, nos dice Pool Ambrocio, quien por primera vez tiene la clasificación en sus manos y no quiere que se la escurra, por eso felicita que se pueda acceder a las vacunas. “Eso sería buenazo, la verdad”, firma.

“A Tokio voy definitivamente”, también dice Nicolás Pacheco, medallista de oro en Lima 2019 y que acudirá a sus segundos Juegos tras su presencia en Londres 2012. “Si me tengo que vacunar, lo haré”, nos agrega. Por el momento, mientras no sea obligatorio, prefiere no hacerlo.

Del mismo pensar es Lucca Mesinas, quien se vacunaría solo si es obligatorio. “Para mí ir a los Juegos Olímpicos es un sueño. He competido en otros países con los protocolos y todo muy normal. Si fuera requisito para competir, me vacunaría. Si no, esperaría”, nos dice el surfista.

-A SEGUIR TRABAJANDO-

Mientras, el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, mostró su tranquilidad con los pronunciamientos de los organizadores. “Me da tranquilidad saber que el esfuerzo que han hecho deportistas y sus familias, entrenadores y dirigentes, sigue enrumbado para que puedan participar de unos Juegos Olímpicos”, nos respondió el directivo.

“Para un deportista asistir a una cita olímpica es lo máximo”, nos dice Kimberly García, que fue puesto 14 en marcha 20K en los pasados Juegos Río 2016. Ella está lista para armar sus maletas. “Si Tokio ofrece las garantías, mejor. Sí me vacunaría”, nos dice sobre la propuesta de que vayan inmunizados al país oriental.

#Atención Dicha medida volverá a ser evaluada a fin de mes, respetando las disposiciones del Gobierno y el Ministerio de Salud. pic.twitter.com/GmaGVEnXYf — ipdperu (@ipdperu) January 22, 2021

Si bien la situación no es la mejor ahora, se espera que la organización de los Juegos pueda tomar las mejores medidas para proteger a los deportistas. “La comunicación indica que los Juegos siguen programados. Eso permite que nuestros atletas mantengan sus planes de preparación y el apoyo del IPD en los mismos”, agrega San Martín.

Al día de hoy, el compromiso de las autoridades es que la delegación peruana pueda llevar la bandera nacional en la ceremonia de inauguración el próximo 23 de julio. Si bien todo está bajo análisis de lo que la pandemia dictamine, en estos momentos todos empujan el coche para que el Perú sea olímpico.

El IPD tiene un programa concreto en el que ayuda a los deportistas clasificados -Perú suma 17- y a los que están en carrera de alcanzar un cupo, que se llama Vamos con Tokio. Además, el Programa de Apoyo al Deportista ha mantenido su presupuesto para que los atletas no tengan complicaciones.

Para países que buscan en el deporte una herramienta de crecimiento social, que no se realicen los Juegos sería un golpe muy duro. “Esperamos que eso no pase”, nos dice San Martín. Aunque más allá de ello, el IPD también ya está programando lo que serán los próximos cuatro años de ciclo olímpico, rumbo a París 2024.

