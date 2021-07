Conforme a los criterios de Saber más

El retiro de Simone Biles ha dictado un antecedente importante. El dejar de competir para cuidar su salud mental quizás es el logro más grande de su carrera, por encima de las medallas olímpicas. Conversamos con la coach deportiva Jessica Galdos, quien acompaña a cuatro deportistas de la delegación peruana en Tokio 2020. Ella nos comentó que, si bien hay una apuesta, esta aún sigue siendo poca para la importancia que requiere este tema.

“Esto pone en evidencia la importancia del entrenamiento mental, de que los atletas son humanos y son vulnerables”, nos dice sobre lo que ha pasado con Simone Biles y nos detalla algunas cosas que ha trabajado con los peruanos.

La gimnasta estadounidense ha dado que hablar en las últimas horas y no precisamente por alguna hazaña deportiva.

Más trabajo en salud mental

“Creemos que el atleta de alto rendimiento no tiene que ser vulnerable y nos olvidamos que son personas. Hay entrenadores que le dicen a los atletas que dejen los problemas afuera, pero si el atleta no tiene herramientas, no va a poder hacerlo”, nos dice. Esas herramientas se entrañan para que los deportistas puedan manejar los pensamientos negativos y no reaccionar tarde, cuando la ansiedad ya está encima.

“La ansiedad no es mi enemiga, la acepto y desde la aceptación uso herramientas para transformarla a mi favor. La ansiedad viene cuando la mente está en el futuro y ve una amenaza. Al atleta se le entrena para que la mente esté en el ahora, en el presente, que disfrute cada momento y eso es un entrenamiento. A veces el atleta se queda en el pasado por un punto que falló y ahí se quedó. O está en el futuro: ‘Y si fallo, ¿qué pasa?’. Lo que se entrena es el mindfulness, que es atención plena, que es centrar la mente en el hoy. Cuando la mente se va, no te molestes, tráela de regreso al presente”, nos comenta.

El surfista se mostró acongojado tras quedar eliminado de la pruebas de Surf en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Me siento muy triste" dijo tras perder frente al australiano australiano Owen Wright. (Fuente: América TV)

Este entrenamiento del presente lleva al deportista no solo a pensar en el momento de la parte deportiva, si no a disfrutar cada espacio de su vida, desde el almuerzo hasta la hora de la ducha para evitar tener la mente en otro lado.

Casos peruanos de éxito

Jessica Galdos está trabajando con cuatro deportistas peruanos: Nicolás Pacheco, Ángelo Caro, Ariana Orrego y Jovana de la Cruz. Los tres primeros ya participaron en Tokio 2020 y dos de ellos alcanzaron diplomas olímpicos.

El alto rendimiento significa entrenar no solo la parte física, sino también en centrar la mente para poder regresar. “Estoy acá a pedido de cuatro atletas con los que he trabajado. El trabajo mental es un proceso de conocer al atleta. Tú no puedes llegar de frente a trabajar con un atleta que no conoces, que no has generado un nivel confianza. Yo puedo hablar del caso particular de Ángelo Caro, Nicolás Pacheco, Ariana Orrego y Jovana de la Cruz. En el caso de Pacheco hemos hecho un trabajo espectacular”, nos dice.

Nuestro representante en tiro, Nicolás Pacheco, quedó fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras ser penalizado por polémica falta. "No pensé que iba a pasar esto en los Juegos Olímpicos", enfatizó el peruano. (Fuente: América TV"

Nicolás Pacheco era una de las cartas peruana para lograr una medalla, sin embargo, una polémica penalidad de un árbitro evitó que se meta en la final de tiro modalidad skeet. “Con él, en particular, la primera decisión que tomamos fue: ‘no vamos a la inauguración’. En la inauguración hay cansancio y no fuimos porque se iba a cansar, iba a estar parado, y era un riesgo por el tema del Covid”, nos cuenta sobre el trabajo que ha realizado casi en cuatro años. El desfile, momento único para muchos de los deportistas fue ‘sacrificado’ en busca de la excelencia.

“Con él tenemos rutinas de horario de meditación mirando el mar, centrándonos en la respiración. Rutinas antes, durante y después de la competencia. Qué tienes que comer, cuanto tiempo antes tienes que calentar, en qué momento tienes que respirar. Eso es alto rendimiento”, asegura sobre el trabajo que realiza con Nicolás Pacheco, quien terminó octavo en su modalidad, por lo que se llevó una diploma olímpica.

Mientras, el Perú no solo conoció a Ángelo Caro, también aprendió de él. El skater se cayó en la primera carrera de la competencia de Street, sin embargo, en las siguientes 7 series logró una gran performance, con lo que logró clasificar a la final.

“A Ángelo lo tengo un año. Hemos trabajado muchísimo justamente eso, saber que cuando las cosas no salgan bien, se puede seguir usando las herramientas. Te caes y te vuelves a levantar. En vez de alocarte, enfocarte en el presente. Pensamiento positivo y decir ahora sí puedo”, nos dice sobre el joven skater, que ayer regresó al Perú tras quedar quinto puesto, también diploma olímpico para el país.

El skateboarding hará su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020. El chiclayano Angelo Caro demostrará toda su habilidad en esta disciplina.

Ángelo Caro logró levantarse y mostrar lo suyo. Según Jessica, le costó iniciar su performance porque se puso ansioso. “Empezó mal porque me cuenta que empezó un poco ansioso porque los obstáculos eran más grandes de los que venía entrenando en Lima. Pero usó las herramientas de respirar un poco más, de pensar positivo y las cosas le salieron bien. En la vida, nos caemos y nos levantamos”, nos dice.

Así, estos son dos casos de éxito de cómo la salud mental ha permitido que los deportistas peruanos estén a la altura de los grandes exponentes del deporte. En Tokio 2020 han demostrado que pese a ser una delegación pequeña comparada con las grandes potencias.

“Los mejores equipos del mundo vienen con todo un equipo multidisciplinario completo. Yo he tenido la suerte de estar acá, pero así pudimos haber venido muchos más y hubiera sido mejor”, sentencia Jessica en diálogo desde Tokio 2020.

La salud mental ahora resulta vital y va desde los atletas que recién empiezan hasta los que están en la cúspide, y Simone Biles es el gran ejemplo.

