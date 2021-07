Fue un sábado de mucho calor en Tokio 2020, demasiado, y fue el debut de Novak Djokovic el que terminó calentando la jornada de sábado en el Ariake Tennis Park. El serbio venció al boliviano Hugo Dellien de forma contundente por doble 6-2 y pudimos apreciar el juego del número uno del mundo.

Una vez que las 205 delegaciones desfilaron en el Estadio Olímpico de Tokio, un espectacular show de drones cautivó la atención de todo el mundo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

Lamentablemente, los criterios de atención a la prensa nos quitaron la posibilidad de robarle algunas palabras -lo intentamos en el grupo de habla inglesa, entre los serbios e incluso cuando ya salía de la zona mixta, pero amablemente nos dijo que ya no le estaba permitido dar declaraciones-. Sin embargo, en sus palabras para la prensa en general se dio a notar tal cual es, un número uno que reclama, pero entiende las condiciones.

Alabó el esfuerzo de los jóvenes tenistas que llegan a este torneo a dar todo y se encuentran con tener que entrenar a altas temperaturas, tener que jugar en horarios no tan adecuados -ayer la jornada empezó a las 11 a.m. local con más de 33 grados de temperatura-. “El calor no te hace sentir cómodo, es como cargar un peso en los hombros”, aseguró en la zona mixta, y aclaro que, si bien en Australia o Miami se juega con calor, este no es tan constante como lo viene siendo en Tokio.

Justamente, en su primer partido le tocó enfrentarse al boliviano Hugo Dellien. Le ganó sin mayores complicaciones. Tras el partido, el altiplánico publicó una foto con una camiseta que el mismo Nole le regaló.

El recuerdo mas lindo de mi vida ❤️ pic.twitter.com/OxPF4pGXcg — Hugo Dellien (@hugo_dellien) July 24, 2021

Cada publicación de Nole termina siendo tendencia. Ayer se viralizaron las imágenes de la sesión de estiramiento con las gimnastas de Bélgica, mientras que hace poco compartió un momento con una deportista mexicana.

La jornada tenis tuvo el contacto con Diego Schwartzman y Juan Pablo Varillas, quienes este domingo (madrugada para Perú, tarde para Tokio) se enfrentarán por la primera ronda del single masculino.

