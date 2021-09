Tom Brady conserva la precisión en el brazo y lo demostró durante la victoria de Tampa Bay Buccaneers sobre Dallas Cowboys por 31-29 en el estreno de la nueva temporada de la National Football League (NFL), la 22 para el legendario deportista, en el Raymond James Stadium.

Luego de la exhibición del quarterback de 44 años, la cuenta oficial de la NFL en Instagram mostró los mejores momentos del múltiple ganador del Super Bowl y también le dedicó un mensaje para recordar la calidad intacta a pesar de las campañas disputadas en la competición.

Un pase largo de Tom Brady para ubicar en el extremo a Antonio Brown, quien consiguió un touchdown para su equipo. Por esa acción, en las redes sociales mencionaron: “Año 22 y él sigue teniendo un cañón”, indica sobre el ex New England Patriots.

“Todo el mundo estaba muy preparado, habíamos trabajado bastante en eso durante el campo de entrenamiento, así que es bueno que esa situación se produjera”, comentó Brady sobre una de las acciones más destacadas del juego.

“Hay mucho que mejorar, Ryan hizo un gran lanzamiento al final, y la defensa hizo algunas acciones realmente importantes. Pero tenemos que volver a trabajar”, pidió el ex mariscal de campo de los New England Patriots.

Brady terminó con 379 yardas de pase, completando 32 de 50 intentos y pasando para cuatro touchdowns, una actuación como la de los mejores tiempos del siete veces campeón del Super Bowl.

Una corona nueva

Antes de iniciar la temporada de la NFL, Tom Brady participó del evento México Siglo XXI, en su edición 2021, de la Fundación TELMEX-Telcel. El estadounidense aprovechó la reunión para expresar sus ambiciones hasta el final del curso.

“Todavía siento ganas de un campeonato. Así que siento que todavía puedo ganar un campeonato. Seguiré haciendo lo que amo. Creo que esa es la motivación”, inició Brady en el mencionado evento.

“La motivación para mí es que tengo un compromiso con mis compañeros de equipo, ser lo mejor que yo pueda para ellos. Me presentaré todos los días motivado y asegurándome de que no seré yo la razón por la que no triunfemos”, manifestó.