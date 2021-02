Conforme a los criterios de Saber más

Llegar a ser “el mejor de la historia” en tu deporte demanda todos los valores que se puedan pensar... y también tiempo. La noche del domingo Tom Brady consiguió su séptimo anillo de Super Bowl, confirmando que es el mejor mariscal de campo que se haya visto. Los Tampa Bay Buccanneers vencieron 31-9 a los Kansas City Chiefs, de la figura Patrick Mahomes. Una vez más, la experiencia dio el golpe sobre la mesa.

En el Perú se le llama veteranos -que ha desempeñado durante mucho tiempo una profesión o un oficio, o tiene experiencia en una actividad, según la RAE-. La edad es un arma de doble filo. Elogios cuando de experiencia se trata, críticas para cuando aparecen algunos errores. Lo sabe el fútbol, lo sabe el deporte peruano en general.

Hace unas semanas, nuestro columnista Patrick Espejo daba cuenta de dos casos en particular. Pancho Boza, tirador olímpico que con 56 años sigue compitiendo, y de Félix Mafferetti, portero de 45 años de la selección masculina de hockey.

Conocemos los casos de Leao Butrón, que atajó el año pasado en Alianza con 43 años o el de Germán Carty, que se retiró a los 47 jugando en Segunda. Amén de los 41 calendarios de Claudio Pizarro cuando dejó el fútbol profesional el año pasado con la camiseta del Werder Bremen.

“¿No te ha aburrido el fútbol?”, le preguntó el periodista y escritor Raúl Tola a Claudio Pizarro en una entrevista compartida con El Comercio.

“¡Cuando salgo de la rutina la extraño! No me ha aburrido para nada. Creo que es algo que me apasiona, me encanta, me divierto mucho estando en los entrenamientos, en las pretemporadas, aunque no lo creas. Y obviamente aquí, en el estadio…”, respondió el delantero. Pasión le llaman algunos.

Para ellos no es rutina. “Mientras siga viva la llama de la pasión deportiva, espero poder seguir practicándolo”, nos dice el tirador Pancho Boza, quien fuera medallista de plata en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Esa pasión lo llevó a ocho Juegos Olímpicos (estuvo presente en Río 2016), siendo el peruano con más presencia en las justas olímpicas.

El retiro de Leao Butrón sigue siendo una incógnita, aunque él se ver más fuera del fútbol luego del descenso con Alianza. “Solo volvería si Alianza me llama”, nos dijo a principios de enero. Con 43 años ya estaba preparado para este paso desde hace unos años, pero fue extendiendo su carrera porque aún mantenía los ánimos y la fuerza para entrenar, aunque las lesiones ya hacían mella en su cuerpo.

El portero considera que el fútbol no lo está dejando a él porque “ya tengo varios años preparándome para esto”, nos dice. Se refiere al retiro. Ahora disfruta el momento con su familia.

Otro caso se presenta en el atletismo. Cuando se aplazaron los Juegos Tokio 2020, muchos se preguntaron si Gladys Tejeda sería capaz de esperar un año más para competir. La atleta de 35 años fue clara y nos aseguró que supo aprovechar la pandemia. “He tenido menos viajes y más tiempo para mis entrenamientos. Me siento muy bien y sin temores a lesiones”, nos dijo.

Su entrenador Waldir Ureta va más allá. “Gladys tiene en mente llegar a las olimpiadas de París 2024 ya que ella inició su carrera deportiva demasiado tarde y tiene para dar más”, agrega. La atleta empezó a competir a nivel profesional en el 2009, cuando tenía 24 años.

EL LEGADO

“Para mí es un estilo de vida. Sigo compitiendo porque me gusta. No es una dificultad, sí un reto porque hay que cuidarse, entrenar diferente, pero me gusta competir”, nos dice Félix Mafferetti.

Por ahí pasa la carrera de los veteranos peruanos: disfrutar de hacer escuela. En un país donde los deportes que no son masivos padecen la invisibilidad, ellos son los llamados a contagiar a las nuevas generaciones.

Félix en acción. (Foto: Federación Peruana de Hockey)

“Salvando las distancias con ese fenómeno del deporte (Tom Brady), quisiera dejar un legado a través del ejemplo e inspirar a todos los peruanos en que nunca es tarde para seguir persiguiendo los sueños”, agrega al respecto Pancho Boza. La experiencia suma más allá de los resultados.

El tiro es uno de los deportes más laureados en la historia peruana. Oro de Edwin Vásquez en Londres 1948. La mencionada plata de Boza en el 84 y la también medalla plateada de Juan Giha en Barcelona 92. Ahora, de los 17 clasificados a Tokio 2020, tres son de esta disciplina: Alessadro de Souza, Nicolás Pacheco y Marko Carrillo tienen el cupo olímpico.

“He tenido la suerte de compartir con él en el equipo nacional por más de 10 años. Pancho, al igual que Juan Giha, nos dejan la valla alta con la medalla olímpica a las nuevas generaciones. Personalmente, es una motivación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio”, nos dice Alessandro, que viene de ser quinto en el Grand Prix de Marruecos.

(Foto: Federación Peruana de Tiro)

Para Félix, sembrar el deporte es un premio más. “Demostrar que siempre se pude continuar, que la pasión se puede mantener en el tiempo”, nos dice. “Disfruto mucho de compartir a pesar de ser el mayor de los chicos en la selección nacional”, agrega. Y los demás aprenden con él.

Así marcha el deporte peruano, de la manos de sus experimentados. Ellos son los que guían a los jóvenes y sus éxitos son el de todos.

