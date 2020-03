Tom Brady anunció este martes que deja los New England Patriots después de una impecable trayectoria que se prolongó por dos décadas. La partida del mariscal de campo provocó diversas reacciones y, sin duda, el más conmocionado fue Julian Edelman.

El receptor abierto se ha expresado mediante dos publicaciones emotivas en su cuenta personal en redes sociales. En la primera, Edelman compartió una fotografía junto a Brady. Ambos aparecen ingresando al campo y Julian agregó como leyenda: “Familia”.

Horas más tarde, el punt returner hizo un nuevo post y subió un video -en Instagram- en cuyas escenas contienen momentos compartidos con el experimentado deportista de la National Football League (NFL).

Edelman musicalizó el clip con la canción de Whitney Houston, I Will Always Love You. En el cierre del video colocó un breve mensaje: “Gracias mi compañero, mi amigo, mi hermano. Siempre te amaremos”.

Tom Brady tiene nuevo equipo

El quarterback de 42 ha sido confirmado como nuevo jugador de los Tampa Bay Buccaneers, club que acordó un salario de 30 millones de dólares al año. La noticia se confirmó este martes, por la tarde, a través de las cuentas oficiales de la NFL.

Los Buccaneers no llegan a playoffs desde 2007 y han ganado un campeonato en su historia (2002). Su entrenador, Bruce Arians, había dicho que Brady era el único jugador que intentaría contratar si se daba la oportunidad.

