Las calles de Lima se transformaron en canchas durante el fin de semana con las clasificatorias de Toma El Juego Lima, una iniciativa impulsada por Nike que llevó el fútbol 3x3 a distritos como San Miguel, La Victoria, Surquillo, Callao y Chorrillos. Jóvenes de entre 15 y 18 años compitieron representando a sus barrios, en un torneo donde el deporte fue solo una parte de la experiencia.

Cada distrito tuvo su propio sello. En San Miguel, el freestyle y el hip hop marcaron el ritmo de la jornada, mientras que en el Callao la identidad se expresó a través de la salsa, con DJs mezclando vinilos en vivo.

La experiencia fue más allá de la cancha: propuestas gastronómicas típicas como yuquitas, pan con chorizo, raspadillas y pan con pejerrey completaron una jornada donde la cultura local fue protagonista.

Arte que también juega en la calle

El evento también incorporó intervenciones artísticas que conectaron con el entorno urbano. Mototaxis fueron intervenidas por artistas locales, convirtiéndose en piezas móviles de arte.

Uno de los momentos más destacados se vivió en La Victoria, con la participación del muralista Dumser, quien plasmó símbolos representativos del distrito en su obra, reforzando el vínculo entre arte, identidad y deporte.

Fútbol, barrio y cultura: así se vivió Toma El Juego Lima. Foto: Nike

Talento joven en acción

Las clasificatorias reunieron a más de 300 participantes distribuidos en 89 equipos, reflejando el interés y nivel competitivo del torneo. Además, el evento contó con la presencia de jóvenes promesas del fútbol peruano como Piero Cari y Maxloren Castro, quienes acompañaron distintas fechas y compartieron con los participantes.

Tras intensas jornadas en cada distrito, los equipos clasificados se preparan para disputar la gran final de Toma El Juego Lima, programada para el 16 de mayo. Cada equipo representará al barrio donde logró imponerse, manteniendo vivo el orgullo local.

VIDEO RECOMENDADO