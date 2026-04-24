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Fútbol, barrio y cultura: así se vivió Toma El Juego Lima. Foto: Nike
Fútbol, barrio y cultura: así se vivió Toma El Juego Lima. Foto: Nike
Por Redacción EC

Las calles de Lima se transformaron en canchas durante el fin de semana con las clasificatorias de Toma El Juego Lima, una iniciativa impulsada por Nike que llevó el fútbol 3x3 a distritos como San Miguel, La Victoria, Surquillo, Callao y Chorrillos. Jóvenes de entre 15 y 18 años compitieron representando a sus barrios, en un torneo donde el deporte fue solo una parte de la experiencia.

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