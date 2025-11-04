La reconocida carrera de Trail Running “Perú Trail Series” regresa con su primera edición “Santuario de Amancay” de la temporada 2025–2026, que se iniciará el sábado 15 de noviembre. La competencia tendrá como sede el Santuario de Amancay de UNACEM, la primera Área de Conservación Privada (ACP) reconocida por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en Lima Metropolitana. En esta edición se espera la participación de cerca de 1,000 deportistas.

Este encuentro invita a los amantes del deporte de aventura a correr en un entorno de conexión con la biodiversidad representativa de las lomas costeras. La carrera consiste en 3 fechas clasificatorias y una gran final donde se repartirán S/39,000 soles en premios. Las distancias para cada carrera comprenden los 2k en categoría “Kids” (5 y 13 años), seguido de 8k, 14k, 24k y 32k.

El evento contará con al presencia de reconocidos ultramaratonistas como Fran Muñoz y Diego Casebonne. Ambos estuvieron presentes en la presentación de la nueva temporada del Perú Trail Series junto a Claudia Rivero, gerente de marketing de UNACEM.

Sistema de clasificación: Para ser elegibles a los premios, los corredores deberán participar en mínimo 2 de las 3 fechas clasificatorias y quedar entre los TOP 30 en cada fecha que corran. Para determinar a los campeones, se considerará los 2 mejores resultados de las fechas clasificatorias, más el resultado de la final que tiene doble puntaje.

Calendario

Jornada Fecha Sede 1 15/11/2025 Santuario de Amancay de UNACEM 2 17/11/2026 Calango 3 14/03/2026 Lomas de Asia 4 25/04/2026 Reserva Nacional de Paracas

A lo largo de sus 25 años de gestión y cuidado, UNACEM ha trabajado por preservar este rincón emblemático de Lima, promoviendo tanto la protección del ecosistema como el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en armonía con la naturaleza.

“En UNACEM, apostamos por la promoción del deporte y la conservación del medio ambiente. Este campeonato no solo expone la belleza y biodiversidad del Santuario de Amancay, sino que también subraya nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de actividades que integran el respeto por la naturaleza con el entusiasmo deportivo”, afirma Claudia Rivero, Gerente de Marketing de UNACEM.

La carrera llega gracias al trabajo en conjunto entre UNACEM y PERU TRAIL SERIES, quienes han diseñado rutas para todos los niveles. Esta carrera reunirá a los mejores exponentes del trail running nacional y extranjeros, y también se espera a toda la comunidad del país para disfrutar de esta fiesta del deporte. Corredores de montaña, maratón, senderistas, caminantes y cualquier deportista podrán probarse a sí mismos y salir de sus zonas de confort y vivir nuevas experiencias en la montaña, en medio de la naturaleza.

Cabe indicar que el evento busca fortalecer el vínculo entre la comunidad local y el Santuario de Amancay de UNACEM. En esta primera fecha se contará con la participación de emprendedores y proveedores locales, lo que generará dinamismo en la economía de la zona de Lima Sur.

Sobre el Santuario de Amancay

El Santuario de Amancay de UNACEM es la primera y, hasta la fecha, única Área de Conservación Privada (ACP) de Lima Metropolitana (2021); mediante este espacio, conservamos 787.82 hectáreas del ecosistema de lomas, único en el mundo y solo presente en Chile y Perú. Ecosistema que es el hábitat de la flor de Amancay y de otras especies de flora y fauna endémica de este espacio que suman un total de más de 160 especies.

Para UNACEM la conservación de este ecosistema va de la mano con el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos que brinda, por ello promovemos la investigación, educación ambiental, ecoturismo, deporte de aventura y cultura, generando bienestar a nuestros visitantes y oportunidades económicas a las poblaciones locales al constituirse el área en un espacio para el desarrollo.

*****

