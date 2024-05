¿Dónde ver pelea de Canelo vs. Munguía? Este sábado 4 de mayo del 2024, Canelo Álvarez y Jaime Munguía medirán fuerzas dentro del cuadrilátero en Las Vegas a partir de las 22:15 hora de Perú y 21:15 hora de México. Este es un combate que no te lo querrás perder y lo podrás ver a través de los canales TV Azteca y Canal 5 en México, mientras que en Sudamérica tendrás que mirar la señal de ESPN Knock Out. En Estados Unidos lo pasarán mediante Amazon Prime Video y en España será televisada mediante DAZN. Si no tienes ninguna de estas señales de cable, lo podrás ver vía streaming por Azteca Deportes o Star Plus, para que no te pierdas ningún detalle.

