Tyson Fury se despidió del boxeo profesional en abril pasado, luego de vencer a Dillian Whyte en el mítico estadio de Wembley. Sin embargo, el campeón mundial de los pesos pesados medita volver al cuadrilátero para protagonizar una pelea contra Hafthor Bjornsson, conocido por interpretar a ‘La Montaña’ en la serie Game of Thrones.

Hace unas horas, el diario The Telegraph difundió una entrevista del púgil de 33 años en la que comentó sobre un posible cruce con Bjornsson. “Sería divertido y grandioso estar allí frente a 70 mil fanáticos para mostrarle de qué se trata el boxeo. Noquearlo. Estamos hablando con su equipo en este momento y definitivamente es algo que me interesa”, adelantó.

De su lado, el coloso nacido en Islandia también se pronunció ante el potencial enfrentamiento. “Sé que hay algunas negociaciones en curso y algunas conversaciones, pero nada está cerrado. Si sucediera, con mucho gusto subiría al ring y pelearía con él con mucho gusto”, desveló en una charla con el medio IFL TV.

No es la primera vez que el personaje de Game of Thrones se refiere a una pelea ante Fury. “Sería un gran honor para mí pelear contra el mejor boxeador de peso pesado del mundo y sería una experiencia increíble para mí. ¿Me golpearía? Probablemente, pero no me importaría. Haría lo mejor que pudiera y ¿quién sabe? Soy jodidamente fuerte y mis golpes duelen, así que, si sucede, no puede tomárselo con calma porque soy un guerrero, soy un vikingo, y voy a ir con todo si sucede”, señaló.

Hafthor Bjornsson interpretó a 'La Montaña' en la serie Game of Thrones. (Foto: Facebook)

El descarte de Fury

Tyson Fury todavía no renunció al título de la CMB. Entonces, los fanáticos del boxeo todavía soñaban con verle ante el ganador de la revancha entre Anthony Joshua y Oleksandr Usyk. Este último pone en juego sus campeonatos de WBA, WBO y IBF en Arabia Saudita en una contienda pactada para el mes entrante.

Ante los rumores, Fury negó esas versiones. “No estoy demasiado preocupado por Anthony Joshua y Oleksandr Usyk en Arabia Saudita el próximo mes, gane quien gane, porque he logrado todo lo que quería como boxeador profesional, invicto y habiendo ganado todos los cinturones. Hay tantas otras cosas que puedo seguir y hacer”, zanjó.

Hafthor Bjornsson en el mundo del boxeo

El ganador del concurso World’s Strongest Man (hombre más fuerte del mundo) recién inició su camino en este deporte. El islandés chocó ante Steven War, cuyo resultado fue un empate después de tres asaltos. También se midió a Eddie Hall y obtuvo una victoria por decisión unánime en un combate que se fue hasta los seis rounds.