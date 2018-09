UFC 228: Tyron Woodley retuvo su campeonato, grandes llaves, sumisiones y más

UFC 228 se desarrolló en el American Airlines Center en Dallas. El evento de artes marciales mixtas tuvo grandes batallas que pasamos a repasar a continuación. Dentro de lo más importante, tuvimos peleas que se resolvieron por sumisión, grandes KO y la pelea por el título welter.

UFC 228: Cartilla de resultados del evento de artes marciales mixtas

Ganador Perdedor Decisión Jarred Brooks Roberto Sánchez Decisión dividida Irene Aldana Lucie Pudilova Decisión dividida Jim Miller Alex White Sumisión Diego Sánchez Craig White Decisión dividida Darren Stewart Charles Byrd KO Geoff Neal Frank Camacho KO Aljamain Sterling Cody Stamann Sumisión Tatiana Suárez Carla Esparza KO Técnico Abdul Razak Niko Price KO Técnico Jimmie Rivera John Dodson Decisión Unánime Zabit Magomedsharipov Brandon Davis Sumisión Jessica Andrade Karolina Kowalkiewickz KO Tyron T-Woodley Darren Till Sumisión

El American Airlines Center en Dallas recibió el evento UFC 228. En las primeras preliminares, se dieron combates vibrantes. Las preliminares trajeron combates con mucha clase y bailes. Por último, el 'main card' trajo la gran pelea entre (C) Tyron Woodley vs. Darren Till – por el título de peso wélter.

El evento se inició con el combate entre Jarred Brooks y Roberto Sánchez. La pelea tuvo momentos muy interesantes, como para calentar Dallas. Por decisión dividida, los jueces le dieron la victoria a Brooks.

En la división Bantamweight femenina, se enfrentaron en el octágono Irene Aldana frente a Lucie Pudilova. La pelea puede que se convierta en un clásico debido a que tuvo de todo: mucha técnica y golpes conectados. Los jueces, en decisión dividida, le dieron el triunfo a Aldana.

La tercera pelea se dio entre Jim Miller y Alex White. En una pelea algo corta, Miller derrotó a White demostrando que se encuentra vigente en la UFC.

Craig White y Diego Sánchez se enfrentaban en un duelo increíble por la UFC. Ambos habían calentado la previa diciendo que iban a sacar ventaja uno del otro. El combate duró todo el tiempo reglamentario, fueron los jueces, por decisión dividida, que declararon ganador de la pelea a Sánchez.

El evento continuó con el combate entre Charles Byrd y Darren Stewart. Este combate fue excepcional, digno de la cartelera principal. El evento lo ganó Stewart siendo el primer KO de la noche.

Tras ello, Geoff Neal y Frank Camacho hicieron su aparición en el octágono. Hasta ese instante, la aparición más dominante de un luchador en la velada. Neal dejó en el suelo a Camacho en lo que fue el segundo KO del UFC 228.

El siguiente encuentro se dio entre Cody Stamann y Aljamain Sterling. Este combate representó la segunda sumisión de la noche: Stamann logró zafar de una llave para convertirla en una de rendición directo a la rodilla izquierda del rival.

La última pelea de la cartelera preliminar trajo a dos mujeres que se robaron el show. Tatiana Suárez obligó a que el referee detenga la pelea frente a Carla Esparza debido a que ganó por un KO técnico. Una pelea dominada de principio a fin por Suárez.

Abdul Razak Alhassan arrazó a Niko Price en el inicio de la cartelera principal. No pasó más de un round para que Alhassan derrotase a Price con una lluvia de puños bien conectados.

La segunda pelea enfrentó a John Dodson y a Jimmie Rivera en un combate extenso. Se respetaron los tres rounds y las ventajas fueron muy técnicas. Al final del duelo, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime a Rivera.

En un combate muy luchado, Zabit Magomedsharipov logró que Brandon Davis se rinda en el octágono. La lucha tuvo una duración larga, pero se decidió con una gran llave de sumisión.

Jessica Andrade dio un combate preliminar al main event muy bueno. La combatiente mandó a dormir a Karolina Kowalkiewickz con un certero puñete. Una performance increíble.

Por último, la UFC preparó un evento estelar muy bueno entre el campeón de peso wélter, Tyron Woodley frente a Darron Till. El monarca pudo retener su título gracias a una llave de sumisión, ante la ovación de todo el estadio.

Los primeros combates serántransmitidos para toda Latinoamérica por la señal de FOX Sports. Mientras que las luchas más importantes de la cartelera, que incluye el evento estelar entre Tyron Woodley y Darren Till por FOX Action.

El UFC 228 se presentaba como la oportunidad para que Valentina Shevchenko pelee por el campeonato femenino peso mosca. Sin embargo, Nicco Montaño, la campeona, fue traslada a una clínica por problemas de salud.

A través de un comunicado, la organización informó que el combate por aquel cinturón fue cancelado para cuidar la salud de la actual campeona. Mientras tanto, la 'Bala' expresó en redes sociales su molestia por lo ocurrido con su rival.

Por otro lado, el estelar de la noche tendrá la pelea por el campeonato peso wélter. El campeón Tyron Woodley hará su cuarta defensa titular frente al Darren Till, quien cumplió con el pesaje para confirmar el evento.

